Olsen kan missa resten av vårsäsongen: ”Är inte med laget”

Robin Olsen har inte spelat de fyra senaste allsvenska matcherna.

Nu riskerar han att bli borta fram till uppehållet.

– Han är inte med laget nu, säger MFF-tränaren Miguel Angel Ramírez enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s skadelista har varit diger den senaste tiden, och fortsätter att vara så.

Utöver spelare som VM-uttagna Taha Ali är även lagkapten Anders Christiansen och Pontus Jansson borta. Lägg där till den förre Blågult-målvakten Robin Olsen, som inte har spelat sedan den tredje allsvenska omgången mot Djurgården.

Nu riskerar också Olsen att missa de tre kvarvarande matcherna inför VM-uppehållet, mot Hammarby, Västerås SK och Halmstads BK.

– Svårt, om han inte är med laget nu, säger tränaren Miguel Angel Ramirez enligt Fotbollskanalen och utvecklar.

– Långsammare än vad vi förväntade, men han tar åtminstone steg. Låt oss se om han redan i nästa vecka kan köra med laget.

Taha Ali, som dras med en lår- och ljumskskada, hoppas dock vara tillbaka inom kort.

– Tanken är att jag ska försöka träna fullt med laget i nästa vecka. Gör jag det så är jag aktuell igen, säger Ali till sajten.

Matchen mellan Hammarby och Malmö FF har avspark klockan 14.00 på söndag.