Olsen kan missa resten av vårsäsongen: ”Är inte med laget”
Robin Olsen har inte spelat de fyra senaste allsvenska matcherna.
Nu riskerar han att bli borta fram till uppehållet.
– Han är inte med laget nu, säger MFF-tränaren Miguel Angel Ramírez enligt Fotbollskanalen.
Malmö FF:s skadelista har varit diger den senaste tiden, och fortsätter att vara så.
Utöver spelare som VM-uttagna Taha Ali är även lagkapten Anders Christiansen och Pontus Jansson borta. Lägg där till den förre Blågult-målvakten Robin Olsen, som inte har spelat sedan den tredje allsvenska omgången mot Djurgården.
Nu riskerar också Olsen att missa de tre kvarvarande matcherna inför VM-uppehållet, mot Hammarby, Västerås SK och Halmstads BK.
– Svårt, om han inte är med laget nu, säger tränaren Miguel Angel Ramirez enligt Fotbollskanalen och utvecklar.
– Långsammare än vad vi förväntade, men han tar åtminstone steg. Låt oss se om han redan i nästa vecka kan köra med laget.
Taha Ali, som dras med en lår- och ljumskskada, hoppas dock vara tillbaka inom kort.
– Tanken är att jag ska försöka träna fullt med laget i nästa vecka. Gör jag det så är jag aktuell igen, säger Ali till sajten.
Matchen mellan Hammarby och Malmö FF har avspark klockan 14.00 på söndag.
