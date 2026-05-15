Liverpool-stjärnan utsedd till lagkapten: ”Det är en ära”

Han har tagit sig tillbak från skada – och blivit utnämnd till lagkapten för Japan i VM.

Det glädjer Liverpool-spelaren Wataru Endo något enormt.

”Det är en ära att få leda Japan som kapten”, skriver han i ett inlägg på X.

Till sommarens VM har Japan lottats in i samma grupp som Tunisien, Nederländerna och Sverige.

Tidigare under fredagen offentliggjorde förbundskapten Hajime Moriyasus den trupp som ska göra sitt bästa för att gå så långt som möjligt i världsmästerskapet. Då fanns Liverpool-spelaren Wataru Endo med trots frågetecken kring hans status.

Osäkerheten grundar sig i den fotledsskada som mittfältaren råkade ut för i februari. Nu är han alltså med i VM-truppen – och har utsetts till lagkapten för ”Nippon Daihyō”.

”Jag är glad över att vara med i japans trupp till VM 2026”, skriver Endo i ett inlägg på plattformen X och fortsätter:

”Det är en ära att få leda det här japanska landslaget som kapten. Det var ingen enkel väg tillbaka efter skadan, men jag trodde på mig själv och gjorde allt för att det skulle bli möjligt. Jag kommer fortsätta arbeta hårt för att bli helt redo för matcherna”.

Endo passar även på att skicka en hälsning till Liverpool-supportarna inför deras sista match för säsongen nästa vecka.

”Tack till alla mina lagkamrater, ledarstaben och supportrarna för att ni alltid funnits där och stöttat mig. Jag hoppas få träffa er alla på Anfield nästa vecka innan jag åker till VM”.

Japan inleder sitt spel i VM mot Nederländerna för att sedan ställas mot Tunisien och därefter Sverige (den 26 juni).



