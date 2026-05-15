Klart: Senesi lämnar Bournemouth

Marcos Senesi sitter på ett utgående kontrakt med Bournemouth.

Nu meddelar klubben argentinaren inte skriver på ett nytt avtal.

Marcos Senesi har startat alla förutom en av Bournemouths matcher i Premier League i år. Från sin mittbacksposition har han bidragit till att laget ligger sexa i tabellen.

Men nu har argentinarens tid på den engelska sydkusten kommit till ända. Bournemouth meddelar att Senesi inte kommer skriva på ett nytt kontrakt med klubben efter att hans nuvarande avtal löper ut efter säsongen.

Flera andra Premier League klubbar, bland annat Tottenham, har jobbat för att knyta till sig argentinaren efter att kontraktet löper ut.

Totalt blev det 126 tävlingsmatcher på fyra säsonger för Marcos Senesi i Bournemouth-tröjan. 29-åringen är även uttagen i Argentinas 55 man stora bruttotrupp till sommarens VM-slutspel.