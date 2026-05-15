Farneruds ord inför derbyt: ”Vet att de har det jobbigt”

På måndag tar Örgryte IS mot IFK Göteborg i ett klassiskt derby.

Då menar Pontus Farnerud att situationen rivalen går igenom inte är optimal.

– Jag vet att det är tufft för dem. De är stressade nu, säger han till GP.

Med sju allsvenska omgångar spelade har Örgryte IS spelat in fem poäng och ligger tredje sist i tabellen.

En placering nedanför nykomlingarna befinner sig IFK Göteborg, som var Sveriges fjärde bästa lag i fjol.

Därför står mycket på spel inför måndagens derby, som Öis-sportchefen Pontus Farnerud tror att hans lag har möjligheten att vinna.

– Vi har visat att vi kan vara bra mot de bästa lagen i allsvenskan, men vi har också haft några prestationer som inte är tillräckligt bra. I vissa matcher har vi känt att vi förtjänat mer. Så det är lite upp och ner när det gäller känslor och tankar runt våra prestationer, men jag är helt övertygad om att vi har en nivå i oss som vi vet är så pass bra att vi kan vara bra mot de bästa lagen i allsvenskan. Jag har stort förtroende för vår trupp, sättet vi arbetar på, drivet som finns i truppen. Vi kommer utvecklas individuellt och som lag, säger han till GP.

Matchen på måndagskvällen blir också en speciell sådan för Farnerud som har erfarenhet som både spelare och sportchef i ”Blåvitt”.

– Tuff situation så klart. Jag tror de har det jobbigt. Eller … jag vet att de har det jobbigt. När det går tungt i Blåvitt med resultat så är det en stor apparat med mycket känslor och åsikter som går igång. Det märkte man själv av. Det är många som tycker till, det är en klubb som verkligen berör.

Farnerud fortsätter:

– Jag vet att det är tufft för dem. De är stressade nu. Och så ska de möta oss i Öis som är nykomlingar och kommer upp från superettan, alla förväntar sig att Blåvitt ska vinna det här derbyt och att de ligger där de ligger och har haft den säsongsinledningen … självklart är de stressade.

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg har avspark klockan 19.00 på måndag.

