Blåvitts bakslag – Thordarson missar bottenmötet
Kolbeinn Thordarson har startat samtliga matcher för IFK Göteborg hittills i år.
Men mot Kalmar FF kommer man behöva klara sig utan islänningen.
Det meddelar klubben inför kvällens möte.
IFK Göteborg har en gedigen skadeslista som inkluderar namn som Arbnor Mucolli, Ramon Pascal Lundqvist, Lucas Kåhed, samt målvakterna Viktor Andersson och Jonathan Rasheed.
Nu har även mittfältaren Kolbeinn Thordarson anslutit till den skaran.
Islänningen åkte på en muskelskada i senaste matchen mot Halmstad. Enligt IFK Göteborg kommer 26-åringen vara borta i ”några veckor”.
Han finns således inte med i truppen till ångestmötet mot Kalmar FF under torsdagen.
Hela truppen mot Kalmar FF
August Erlingmark
Rockson Yeboah
Jonas Bager
Sebastian Clemmensen
Imam Jagne
Max Fenger
Saidou Alioum
Tobias Heintz
David Kruse
Filip Ottosson
Alexander Jallow
Felix Eriksson
Leo Radakovic
Oliver Månsson
Elis Bishesari (mv)
Benjamin Brantlind
Adam Bergmark Wiberg
Tiago Coimbra
Fredrik Andersson (mv)
Matchen drar igång klockan 19:00 på Guldfågeln Arena i Kalmar.
