Blåvitts bakslag – Thordarson missar bottenmötet

Kolbeinn Thordarson har startat samtliga matcher för IFK Göteborg hittills i år.

Men mot Kalmar FF kommer man behöva klara sig utan islänningen.

Det meddelar klubben inför kvällens möte.

IFK Göteborg har en gedigen skadeslista som inkluderar namn som Arbnor Mucolli, Ramon Pascal Lundqvist, Lucas Kåhed, samt målvakterna Viktor Andersson och Jonathan Rasheed.

Nu har även mittfältaren Kolbeinn Thordarson anslutit till den skaran.

Islänningen åkte på en muskelskada i senaste matchen mot Halmstad. Enligt IFK Göteborg kommer 26-åringen vara borta i ”några veckor”.

Han finns således inte med i truppen till ångestmötet mot Kalmar FF under torsdagen.

Hela truppen mot Kalmar FF

August Erlingmark

Rockson Yeboah

Jonas Bager

Sebastian Clemmensen

Imam Jagne

Max Fenger

Saidou Alioum

Tobias Heintz

David Kruse

Filip Ottosson

Alexander Jallow

Felix Eriksson

Leo Radakovic

Oliver Månsson

Elis Bishesari (mv)

Benjamin Brantlind

Adam Bergmark Wiberg

Tiago Coimbra

Fredrik Andersson (mv)

Matchen drar igång klockan 19:00 på Guldfågeln Arena i Kalmar.