Blåvitts besked: Bishesari skadad – lämnar lägret

Elis Bishesari tvingas lämna IFK Göteborgs träningsläger.

Målvakten åkte på en smäll under gårdagens träning och reser nu hem till Göteborg för vidare undersökning.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg meddelar denna torsdag att Elis Bishesari lämnar pågående träningsläger.

Anledningen till detta är en smäll som målvakten åkte på under onsdagens träning.

– Med så få träningsdagar kvar vill vi inte lämna något åt chansen, utan ser att den bästa lösningen är att låta honom undersökas noggrant. Vi hoppas på positiva besked, säger Hannes Stiller, sportchef via klubbens hemsida.

Två träningsdagar återstår för IFK Göteborg under lägret.

För Bishesari väntar nu vidare undersökningar hemma i Göteborg.