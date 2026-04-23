Blåvitts dystra siffror – sämst i serien

IFK Göteborg har endast gjort ett mål så här långt i allsvenskan.

Samtidigt är man bland lagen som kommer till mest avslut.

Laget är därmed sämst i allsvenskan på att förvalta sina målchanser.

I fjol slutade IFK Göteborg på en oväntad men stark fjärdeplats i tabellen. Inför årets säsong hade därmed laget en den förväntningar att uppfylla.

Så här långt har de förväntningarna inte uppfyllts. Efter tre matcher har laget endast skrapat ihop en poäng och gjort ett ynka mål, minst i serien så här långt.

IFK Göteborg har dock inga problem att komma till avslut. Där är man snarare än av seriens bästa.

Blåvitt har hittills kommit till totalt 47 avslut både på och utanför mål. Endast fyra lag är bättre, nämligen Hammarby (81), Djurgården (55), AIK (52) och Mjällby (49).

När det kommer till omvandla chanserna till mål finns det däremot en hel del att jobba på för Blåvitts del. Så här långt har 2,1 procent av lagets avslut resulterat i att målvakten behövt plocka bollen ur kassen. Det är klart sämst i serien.

Näst sämst på listan är Blåvitts kommande motståndare Kalmar FF. Med sina två mål och 37 avslut har nykomlingen en kvot på 4,5 procent hittills den här säsongen.

Bäst i serien på att ta vara på sina chanser är skrällgänget Sirius, med 27,3 procent av avsluten i mål.

Lagen som omvandlar mest avslut till mål

IK Sirius – 27,3 procent Västerås SK – 18,2 Hammarby IF- 17,2 IF Elfsborg – 17,2 BK Häcken – 15,0 Malmö FF – 13,9 IF Brommapojkarna – 12,5 Örgryte IS- 11,4 Degerfors IF- 10,7 AIK – 10,4 Djurgårdens IF – 7,7 Halmstads BK – 7,4 Gais – 6,7 Mjällby AIF – 6,5 Kalmar FF – 4,5 IFK Göteborg – 2,1

Fotnot: Siffrorna inkluderar inte matcherna som spelades igår (onsdag)