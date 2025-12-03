BLOGG: ”Priske i Tjeckien – trodde aldrig på Amartey i Djurgården”

Jag ville boka in en tv-intervju med sportchef Bosse Andersson och August Priske i morgon.

Det gick inte. Allsvenska skyttekungen är på semester i Tjeckien och hälsar på pappa Brian, till vardags tränare i Sparta Prag.

I stället berättade Andersson det jag trodde kring Daniel Amartey, att det trots orden från Turkiet är högst osannolikt med en återkomst för ghananen i blårandigt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården står för en högintressant vinter.

Keita Kosugi, Mattias Siltanen och August Priske är alla hett villebråd för stora pengar.

Veteranerna Albin Ekdal och Rasmus Schüller har båda lämnat – och mycket tyder på att även Tokmac Nguen kommer att göra så. Det kommer bli dyrt att förlänga med norrmannen som redan i somras var högaktuell för pengastinna ligor som den saudiska och cypriotiska.

Samtidigt bör Marcus Danielson bli kvar, det utgående kontraktet till trots. Hösten som mittbacken visade upp indikerar på att han fortsatt är en av seriens bästa på sin position och det ska nog mycket till för att han och Dif inte kommer överens om en förlängning.

I övrigt lär det hända grejer inåt – men troligen får Djurgårdens supportrar ge upp drömmen om Daniel Amartey.