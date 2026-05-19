Enable efter besluten i kaosderbyt: ”Omöjligt att se en rak linje”

Kaosderbyt mellan Öis och IFK Göteborg sköts upp och spelas klart inför tomma läktare.

Anders Almgren, verksamhetschef för organisationen Enable Sverige, ger sitt perspektiv på skandalscenerna.

– Vill man se positiv kring framtiden, så kan vi konstatera att det är upp till de ansvariga inom Polismyndigheten och fotbollen att lösa det här, säger Almgren till FotbollDirekt.

Göteborgsderbyt mellan Örgryte IS och IFK Göteborg tvingades avbryta. Efter att en brand uppstått på bortasektionens kortsida kallades det till matchmöte med matchdelegat, Polis och domare. Efter en tid meddelades beslutet att matchen spelas vidare nästa dag, tisdag, klockan 15.00 utan publik.

Enable Sverige, en organisation som arbetar för en levande läktarkultur inom svensk fotboll, har tidigare varit kritisk till Göteborgspolisens sätt att hantera ordningsstörningar på läktarna.

FotbollDirekt har frågat Anders Almgren, verksamhetsansvarig på Enable, om hans tankar kring situationen som utspelade sig på Gamla Ullevi.

– Jag har inte hunnit gå på djupet i vad som hände igår, men jag tror man får ha flera tankar i huvudet samtidigt. Till att börja med så får man konstatera att supportermiljön behöver tänka till nu. Nu har det varit rätt mycket eldningar av tröjor, flaggor och halsdukar på läktarna. Det är något som retar folk i allmänhet. Det blir brand på läktarna, matchavbrott och så vidare. Man får ha respekt för att folk reagerar på det, säger han och fortsätter:

– Framför allt, om man tittar på gårdagen, så tror jag att supportrarna får bestämma sig för vad de vill göra. Antingen har de en manifestation mot Polisens arbetsmetoder, eller också elda upp massa Öis-prylar. Men att göra både och undergräver deras egen trovärdighet. Att först uppmana folk att vara tysta i tio minuter i ett derby och sedan göra det där … för många utanför den innersta kretsen går det inte att ta på allvar. Och det är ärligt talat rätt respektlöst mot övrig publik, som accepterade den manifestationen i början.

”Omöjligt att se en rak linje”

Något som har väckt starka reaktioner är hur pass lång tid det tar att komma fram till ett beslut om matchen ska avbrytas eller återupptas. Under måndagens derby tog det en timme och tjugo minuter – vilket Öis-tränaren Andreas Holmberg rasade över.

– Det tar en timme och en kvart att besluta om man ska spela vidare eller inte. Jag förstår inte det. Jag är jävligt upprörd just nu, sa Holmberg i TV4:s sändning.

Almgren tycker att problemet ligger i tvetydigheten kring vad man grundar besluten på att avbryta en match.

– Här kommer vi till den andra tanken. Jag är inte helt på det klara med hur man motiverar avbrottet ännu. Men sett från utsidan är det fullkomligt omöjligt att se en rak linje i hur de här besluten fattas. Ena stunden kan det vara en stor brasa på läktarna på Stockholmsderbyt eller eldas grejer i Halmstad och man bara fortsätter, med eller utan matchmöte. Några dagar senare bryter man den här matchen. Det framstår som helt godtyckligt och det är faktiskt helt oacceptabelt. Förutsägbarhet – att man ska veta vad som gäller – är en så viktig del av säkerhetsarbetet att det här måste förbättras.

Almgren tillägger:

– Skälet att bryta en match permanent, är att säkerheten är hotad – att man tappat kontrollen över en pågående situation. Det är alldeles uppenbart att så inte var fallet igår. Ja, det eldades vid upprepade tillfällen, men det hanterades. När beslutet om att stänga matchen kom hade det varit lugnt på arenan i över en timma.

Varför tror du det finns så olika sätt som en sådan situation hanteras?

– Rent formellt är varje situation unik. Det gör det svårt att ha en absolut nationell enhetlighet när det gäller exempelvis matchavbrott. Det sitter trots allt någon ansvarig och fattar de här besluten; det är klart att det inte kommer vara exakt lika i varje situation. Men kan kräva större enhetlighet. Som det är nu är skillnaden för stor och här behöver man hitta ett sätt där det är tydligare på vilka grunder man bryter matcher.

– Jag har aldrig sett en match brytas i ett ordningsläge som gårdagens. Det här hade inte med risk på läktarna att göra, det var något annat som hände.

Hur ser du på kritiken mot att det tog lång tid att fatta beslutet att avbryta matchen?

– Det är många som har sagt att det tog för lång tid att fatta beslutet och det håller jag med om. Normalt sett, när det händer, är det för att parterna inte är överens och det tar tid att nå någon form av beslut. Men över en timmas möte är förstås orimligt lång tid och otroligt frustrerande för alla som är där.

Enable: Här finns störst förbättringspotential

Det som föranledde avbrottet i matchen var att individer på Blåvitts klacksektion tände eld på en banderoll. En polis blev rökskadad och ska senare ha förts till sjukhus med ambulans. En polisanmälan om mordbrand upprättades.

– Det ska tolkas som en juridisk rubricering, inte en beskrivning av vad någon tror hände. Spontant låter rubriceringen hård, men det är alltså ett lagrum man hänvisar till. Jag vågar garantera att ingen tror att exempelvis polisen sitter och tror att någon anlade en eld för att ta livet av någon. Det är inte det Polisen menar här.

Hur kan man jobba för att det här inte ska upprepa sig?

– Här kommer vi till systemnivån. Supportrar är vad de är, det är en subkultur med ofta unga människor. Vi ska ha höga krav på att de tar ansvar för sina beteenden, men vi som jobbar med det här ska minnas två saker. För det första ska vi ha ännu högre krav på oss själva och för det andra kan vi bara påverka supportrarnas beteende indirekt. Fotbollen och Polisen behöver hitta ett system där de kan jobba tillsammans. Vi ser ett återkommande mönster där parterna inte går i takt, vilket innebär problem i relationerna. Men det innebär även att polariseringen mellan supportrar och Polis ökar. Förr eller senare leder det till den här typen av situationer.

– Det är helt omöjligt att tänka på den nu avbrutna matchen utan att samtidigt väga in Göteborgspolisens övriga taktiska förändringar under våren. I en liknande situation hade det här beslutet sannolikt inte fattats i Göteborg för ett år sedan. Det är samma logik som att beslut om att avbryta matchen permanent uppenbarligen inte kom i Halmstad häromdagen, eller i Stockholmsderbyt nyligen. Nånting har hänt i Göteborg under våren.

Almgren uppmanar hela fotbolls-Sverige att förbättra samarbete då det i nuläget, enligt honom, inte finns ett systematiskt arbetssätt.

– Både fotbollens regelverk och Ordningslagen anger att skälen till att stänga matcher, är pågående ordningsstörningar. Alltså inte att saker hänt – pågående, där säkerheten är hotad eller ordningsläget inte är under kontroll. Om inget helt nytt framkommer, så är inte det vad som hände igår. Det verkar ha varit andra mekanismer i farten.

– Det är här Enable tycker att parterna har störst förbättringspotential: att ta fram ett system och en kultur som är mindre beroende av enskilda individer, lokal kultur eller tillfälligheter. En arbetsmetodik där man följer en gemensam arbetsordning som strikt kretsar kring underlag, regelverk och saklig bedömning av ordningsläget. Ambitionen måste vara en kunskapsbaserad syn på hur man bör arbeta för att maximera en långsiktig styrning mot mål som parterna sätter tillsammans. Det är möjligt att någon skulle säga att det redan är så vi arbetar, men jag håller inte med. Både erfarenheterna av relationen mellan fotbollen och Polisen sedan 2019 och konkreta utfall i säkerhetsarbetet – där gårdagen tycks vara ett exempel – talar för motsatsen.

Hur ser framtiden ut?

– Vill man se positiv kring framtiden, så kan vi konstatera att det är upp till de ansvariga inom Polismyndigheten och fotbollen att lösa det här. De har makten och möjligheten att lösa det i sina egna händer. De kan, om de vill, enas om ett sätt att arbeta kunskapsbaserat, på ett sätt som förmodligen leder till en förbättring i termer av ökad tydlighet och förutsägbarhet. Det leder i sin tur sannolikt till ökad legitimitet och ökat förtroende för arbetet – i båda fall förutsättningar för att förbättra ordningsläget.

– Så, vad tror jag om framtiden… jag vet inte. Att döma av historien så finns det inget intresse att arbeta kunskapsbaserat och tillsammans. Men förhoppningsvis kan ska man väl till slut dra slutsatsen att pröva något nytt.

Matchen mellan Örgryte IS och IFK Göteborg återupptas i matchminut 39 under tisdagen klockan 15.00. Ställningen är 2–1 till Blåvitt.

