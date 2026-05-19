Jordan Larsson om VM-petningen: ”Jag har inte riktigt varit i tankarna”

Jordan Larsson är ett av namnen som inte kommer spela VM för Sverige i sommar.

Nu uttalar sig anfallaren om petningen.

När Graham Potter presenterade Sveriges VM-trupp var det flera profiler som saknades. Mest uppmärksamhet har riktats mot namn som Roony Bardghji, Hugo Larsson och Williot Swedberg – men även Jordan Larsson blev utan plats i mästerskapet.

Det trots att anfallaren kommer från en stark period i FC Köpenhamn I klubbens senaste match mot Randers visade svensken storform när han stod för två mål och två assist. Insatsen uppmärksammades dessutom av danska Tipsbladet, som tog ut Larsson i omgångens lag.

Trots framgångarna känner 28-åringen att en plats i landslaget aldrig riktigt låg nära.

– Känslan har varit att jag inte riktigt funnits med i tankarna hos Graham Potter, och det är jag ändå okej med. Självklart vill man vara en del av landslaget, och det hade varit en enorm dröm att få åka till VM, men det gäller inte bara mig – många spelare har förtjänat en plats, säger han enligt FD:s systersajt Tipsbladet.

Larsson fortsätter:

– Det spelar egentligen ingen roll vad jag tycker, eftersom det är Graham Potter som tar ut truppen, och jag hoppas att Sverige går långt.

Samtidigt reagerar han på att Roony Bardghji inte heller fick en plats i den svenska VM-truppen.

– Lite förvånad – och jag är nog inte den enda. Men jag vet inte vad som har hänt bakom kulisserna, om det nu har hänt något. Jag hade förväntat mig att han skulle vara med.

Jordan Larsson har hittills noterats för 16 mål och tio assist på 53 matcher i FC Köpenhamn.