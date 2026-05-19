Här är Portugals VM-trupp

Portugal har presenterat sin VM-trupp.

Storstjärnan Cristiano Ronaldo, 41, är uttagen.

Portugal gör sitt nionde världsmästerskap i sommar. Nu har landslagets trupp presenterats av förbundskaptenen Roberto Martinez.

PSG-duon Joao Neves och Vitinha är uttagna. Dessutom är storstjärnan Cristiano Ronaldo med och kommer att delta i sitt femte VM.

Fyra målvakter är uttagna i truppen och förklaringen till det är att Ricardo Velho endast kommer att användas under träningarna. I presentationen stod det ”27+1”. 1:an är en hyllning till Diogo Jota som dog i en bilolycka i fjol.

Portugal ställs mot Colombia, Uzbekistan och DR Kongo i gruppspelet.

VM-truppen

Målvakter: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá, Ricardo Velho.

Försvarare: João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Tomás Araújo, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nélson Semedo.

Mittfältare: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Rúben Neves, Samu Costa.

Anfallare: Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, João Félix, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes.