Uppgifter: Amorim kan ta över Benfica

José Mourinho uppges vara på väg bort från Benfica för att ta över Real Madrid.

Nu pekas två huvudkandidater ut som möjliga ersättare i den portugisiska storklubben.

Ruben Amorim och Marco Silva.

Enligt samstämmiga uppgifter står det klart att José Mourinho lämnar Benfica efter säsongen för att ta över tränaruppdraget i Real Madrid.

Jakten på en ersättare ska redan vara igång. Enligt Sky Sports har Benfica identifierat två huvudspår vilka är Ruben Amorim och Marco Silva.

Ruben Amorim har varit utan tränarjobb sedan han fick lämna Manchester United i vintras. Amorim har en koppling till Benfica sedan tidigare, då han representerade klubben som spelare under sin aktiva karriär.

Det andra alternativet är Fulhams tränare Marco Silva. Portugisen sitter på ett avtal som löper ut efter säsongen och har tidigare kopplats samman med flera större klubbar.

Benfica avslutade den gångna säsongen på tredje plats i den portugisiska ligan.