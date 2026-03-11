Bosse Andersson efter ryktena: ”Har en plan”

Bosse Andersson har ryktats vara påväg ut från sportchefskontoret i Djurgården.

”Super Bosse” själv är fåordig om sin framtid i Blåränderna.

– Finns bara en sak, och det är matchen på söndag, säger han till Sporbladet.

Bosse Andersson. Foto: Bildbyrån

Under gårdagen gick Expressen ut med uppgifterna att Djurgårdens mångåriga sportchef Bosse Andersson är påväg att lämna klubben. Under dagens träning på Kaknäs kommenterade Bosse uppgifterna.

– Jag har inget att kommentera om gårdagen, jag kommenterade det i går. Jag har en dialog med Erik Gozzi [ordförande i Djurgården] och har haft det under längre tid. I övrigt har jag inga kommentarer, säger han till Sportbladet.

Bosse Andersson vill inte heller kommentera hur länge han tror sig vara kvar i Djurgården.

– Så här är fotbollsvärlden och jag är tacksam för det stödet jag har. För mig finns bara en sak, och det är matchen på söndag, menar han.

Ikväll har Djurgården sitt årsmöte, där Bosse kommer närvara. Han kommer däremot inte ta ordet.

– Bosse Andersson har alltid en plan. Men jag kommer inte stå på årsmötet och dra någon plan.

På söndag ställs Djurgården mot Hammarby i svenska cupens kvartsfinal.

