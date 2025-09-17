Fyra tunga kontrakt går ut för Djurgårdens IF efter säsongen.

Tokmac Nguen, Marcus Danielson, Rasmus Schüller och Albin Ekdal sitter alla på utgående kontrakt.

– Vi har inte diskuterat nytt avtal med någon, det kommer vi att göra efter säsongen, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sommarens transferfönster är stäng sedan någon vecka tillbaka och vi går snart in i den allsvenska slutspurten.

Samtidigt som det finns en hel del fotboll kvar att spela så lär våra klubbar inom kort även börja blicka mot säsongen 2026. Första prioritet där kan mycket väl vara att ta beslut kring de spelarkontrakt som går ut efter den här säsongen.

För Djurgårdens IF handlar det om fyra kontrakt och på fyra rätt så tunga profiler, men i dagsläget är det fortsatt rätt lugnt i Stockholmsklubben berättar sportchef Bosse Andersson.

– Som jag har sagt, alla spelare som har utgående kontrakt, det är Tokmac (Nguen), Rasmus (Schüller), Mackan (Marcus Danielson) och Albin (Ekdal), det är klart att vi har en dialog med dem, men vi har inte diskuterat nytt avtal med någon, det kommer vi att göra efter säsongen, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Albin Ekdal, som även i år haft problem med skador, har under sommaren öppnat för en roll i Djurgården efter karriären.

– Absolut. Jag skulle gärna hjälpa Djurgården på ett annat sätt. Det är en stor förening och det behövs kompetent folk. Om jag har kompetensen som de behöver så står jag till mitt förfogande. Jag älskar att vara ute på Kaknäs och min dotter spelar i ett av Djurgårdens flicklag, sa han till Sportbladet i slutet av juni.

Huruvida det lutar mer åt ett nytt spelarkontrakt eller en roll utanför planen kommenterar Djurgårdens sportchef inte speciellt ingående, han betonar bara att man kommer att diskutera framtid med 36-åringen.

– Vi kommer att sätta oss ned och prata framtid, det kommer vi att göra.