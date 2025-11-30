Bosse Larsson tar plats på ikoniska listan

Bo ”Bosse” Larsson är historiens 70:e bästa innermittfältare.

Svensken tar plats på Iconic Footballs prestigefyllda lista.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF-ikonen Bo ”Bosse” Larsson avled i februari i fjol, 79 år gammal. Nu tar fotboll-legendaren plats på Iconc Footballs lista över världshistoriens 100 bästa innermittfältare.

”Bosse” Larsson rankas på 70:e plats på listan, före världsstjärnor som ​​​Michael Essien, Ilkay Gündoğan, Jude Bellingham och ​​​​​Diego Simeone. Han hamnar strax bakom spelare som Arturo Vidal och Daniele De Rossi.

Listan toppas av den tyska legendaren Lothar Matthäus, mest förknippad med Bayern München och Inter. ”Bosse” Larsson är enda svensk på listan.

Bo ”Bosse” Larsson är mest förknippad med Malmö FF. Han representerade MFF från 1957 fram till 1979, med ett uppehåll för spel i tyska Stuttgart 1966-69. Larsson har gjort 70 landskamper för det svenska herrlandslaget.