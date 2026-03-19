Bosse väljer bort allsvenskan: ”Inte intresserad”

Efter 20 år har Bosse Andersson lämnat Djurgården.

Nu ser 57-åringen om efter nästa äventyr.

– Det måste finnas någon jävel som har behov av Super-Bosse, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen kallade Djurgården till en pressträff där sportchef Bosse Andersson officelt meddelade att han lämnar klubben.

”Super Bosse” är också tydlig med att han inte tänker ta ett annat jobb inom allsvenskan.

– Att jobba i någon annan svensk klubb, det är jag inte intresserad av. Sen kanske jag kan titta på att prova på något nytt, om jag skulle få något. Men inte i Sverige, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Vad som väntar härnäst vet inte ens Bosse Andersson själv. Han utesluter inte heller att jobba utanför fotbollen.

– Det måste finnas någon jävel som har behov av Super-Bosse. Oavsett vad det är. Jag tror jag kan gå igång på andra saker. Det kanske finns något annat än fotboll. Nu börjar en resa, säger han.

Bosse Andersson blev Djurgårdens sportchef 2013. Han var även klubbdirektör mellan åren 1999 och 2008.