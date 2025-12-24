Bosses mål med Djurgården 2026: ”En väg ut i Europa”

JULINTERVJUN. Djurgården missade Europa-platsen.

Nu siktar Dif på bakvägen till ett nytt europeiskt äventyr.

– Ett steg är att ha fokus på svenska cupen, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Året 2025 var ett turbulent sådant. Det bar hela vägen till en historisk semifinal mot Premier League-giganten Chelsea i Europa Conference League, men på Stamford Bridge i april tog Europa-äventyret stopp för Djurgården.

Tiden som följde var präglad av skador och resultat i allsvenskan som blandade och gav. Supportrarna riktade skarp kritik mot den sportsliga ledningen, med sportchefen Bosse Andersson i spetsen, men efter en fin vår landade Djurgården till slut på en femteplats i den allsvenska tabellen, en poäng före ärkerivalen AIK.

Nu blickar ”Blåränderna” mot ett nytt år. Men för att det ska bli Europa-spel under 2026 krävs det en succé i svenska cupen i vår.

Vad tar ni med er från 2025?

– Det är två saker; ett fantastiskt Europa-äventyr som slutade i en semifinal mot Chelsea på Stamford Bridge, och en bra avslutning på säsongen, säger Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

Vad blir viktigt inför 2026?

– Att ha en trupp som det lugn och ro i. Vi har ett bra lag i grunden och att vi fortsätter den trenden och får en försäsong som är lite annorlunda än vad vi upplevde senaste året. Att vi får en bra förberedelseperiod för tävlingssäsongen med sex till sju veckors försäsong.

Vad har ni för mål med 2026?

– Vi har ju varit i Europa och det är klart att ett steg är att ha fokus på svenska cupen. Det kan vara en väg ut i Europa. Och att vara med och slåss om Europa-platserna i allsvenskan.

Vad är ditt bästa minne från 2025?

– Kvällen i Wien (kvartsfinalen mot Rapid Wien i Conference League) är ett av de bästa. Att vi vänder ett underläge och är klara för semifinal och vet att vi ska spela mot Chelsea.

Inte borta på Stamford Bridge?

– Nej, men hade vi inte vunnit i Wien hade vi inte varit på Stamford Bridge.