Positivt besked om Schröder inför VM-kvalet: ”Ser lovande ut”

Felicia Schröders skada verkar inte vara så allvarlig som först befarat.

Förbundskapten Tony Gustavsson är positiv efter att 19-åringen kunnat delta i delar av landslagets träning.

– Hon kunde vara med på mer än vad jag trodde, så det ser lovande ut, säger förbundskapten Tony Gustavsson enligt Sportbladet.

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Det svenska damlandslaget har samlats inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Ett av de stora frågetecknen inför samlingen har varit skadeläget kring supertalangen Felicia Schröder.

19-åringen tvingades lämna planen skadad i helgens match, vilket väckte oro både i landslaget och BK Häcken . Men efter tisdagens träning kom ett mer hoppfullt besked.

– Hon kunde vara med på mer än vad jag trodde, så det ser lovande ut, säger förbundskapten Tony Gustavsson enligt Sportbladet.

För att inte stressa fram en återkomst har landslaget kallat in Rebecka Blomqvist som extra förstärkning. Samtidigt får Schröder successivt öka sin träningsbelastning.

– Jag hade inte vågat hoppas att hon skulle vara med så mycket i dag. Jag trodde att hon kanske bara skulle cykla eller köra rehab. Men hon är på fotbollsplanen och genomför några övningar med oss, vilket bådar gott, säger Gustavsson.



Sverige möter Danmark 5 juni och Italien 9 juni.