Botheims hattricklycka: ”En stor dag för mig”

För ett år sedan opererade han sig i benet.

I går gjorde Erik Botheim hattrick för MFF – på åtta minuter.

– Det är en stor dag för mig efter den tuffa skadan, säger han till Sportbladet.

Matchen mot Halmstads BK blev en lyckad sådan för Malmö FF som stod på fyra raka förluster och hade sparkat tränaren Miguel Angel Ramirez tidigare i veckan.

Efter en spännande första halvlek, som slutade 2-2, kom allting att handla om Erik Botheim som gjorde tre mål på åtta minuter i den andra och blev stor hjälte för de Himmelsblå.

– Självklart kul att göra hattrick. Det är ungefär två år sen. Jag hade en god känsla inför, förklarade Botheim till Sportbladet efter matchen.

En av MFF:s tillfälliga huvudtränare, Guillermo Molins, gläds åt norrmannens islossning på Eleda stadion.

– Han hade sagt att han skulle göra hattrick hela veckan. Jag hade inte hört det, men det är väldigt kul för honom, säger han.

Som om det inte var speciellt nog att göra ett hattrick på en halvlek gjorde Botheim det på dagen ett år efter att han tvingats till operation i underbenet.

– Det är en stor dag för mig efter den tuffa skadan. En fin milstolpe, förklarar anfallaren.

Erik Botheim står noterad för sju mål på tio allsvenska matcher i år.