Riveiro chockade: ”Klart jag ville vara med”

SOLNA. AIK:s bästa spelare byttes ut efter 55 minuter.

Yannick Geiger fick kliva åt sidan i förlustmatchen mot Sirius.

– Det är bara att ta det, säger 18-åringen till FotbollDirekt.

Han styrde och ställde som en Pivote – lågt sittande spelmotor på spanska.

Passande nog i José Riveiros lag. Men ändå byttes Yannick Geiger ut av spanjoren tidigt i andra halvlek mot Sirius.

För kort efter att den unga mittfältaren stenhårt prickat ribban från distans byttes Geiger ut i 55:e minuten i underläge 0-2 hemma mot Uppsalalaget.

– Så klart tråkigt, man ville vara med och förändra matchen, säger 18-åringen till FotbollDirekt.

Ingen skada?

– Nej, han (Riveiro) försökte få in mer offensiv genom att sätta in Axel (Kouamé), han är ju tia. Men allt kändes bra för mig.

Blev du förvånad när du byttes ut?

– Klart jag alltid vill spela. Men han (Riveiro) försökte förändra matchen, vända på matchen. Det är bara att ta det, säger Geiger som gärna hade sett raketen från distans sitta i nät än i ribban.

– Det var synd att den inte gick in. Det hade blivit en annan match då.

AIK kom boostat till Sirius-matchen efter derbysegern mot Hammarby förra helgen, men kom alltså ner på jorden igen med 0-3 i baken mot serieledarna.

– Vi gjorde en bra match. Mellan straffområdena var det jämnt, men väl inne i straffområdet var Sirius mycket bättre, avslutar Geiger.