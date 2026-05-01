Boudah tydlig inför Bajen-mötet: ”Skulle aldrig göra det”

Abdelrahman Boudah blev en omtyckt profil under sin tid i Hammarby.

På söndag ställs han mot sin gamla hemmapublik.

– Jag hoppas att det blir en bra mottagning, kanske någon applåd, säger han till Fotbollskanalen.

Det blev tre säsonger för Abdelrahman Boudah i Hammarbys grönvita tröja innan flyttlasset gick till japanska Albirex Niigata. Den här säsongen spenderar han på lån i en annan grönvit klubb, Västerås SK. På söndag ställs lagen mot varandra på 3Arena.

Sedan sortin från Bajen har Boudah hängt med i svängarna kring sin gamla klubb. Han hoppas på ett bra mottagande av Hammarby-fansen på söndag.

– Jag avslutade ändå fint i Hammarby och har gått på Hammarby-matcher. Då har många kommit fram, tagit bilder och sagt positiva grejer, så det är kul att de har uppskattat att jag har kommit och kollat. Jag hoppas att det blir en bra mottagning, kanske någon applåd. Jag hoppas på något litet, säger Boudah till Fotbollskanalen.

Boudah väntar fortfarande på sitt första mål för säsongen. Om det skulle komma mot Hammarby vet han hur han skulle hantera situationen. Något firande är det inte tal om.

– Nej, aldrig. Jag skulle inte fira. Jag tror att supportrarna känner mig rätt bra nu. Om de gör något dumt mot mig, så ger jag något tillbaka, men jag skulle aldrig göra det. Jag är inställd på att ha kul och bli mottagen på ett bra sätt. Jag kommer inte att fira eller hetsa. Det här är bara en rolig grej för mig.

Matchen mellan Hammarby och Västerås SK hat avspark klockan 14:00 på söndag.







