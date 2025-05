Boudahs ärliga ord i paus: ”Vi slarvar”

Den tolfte allsvenska omgången går i mål under måndagen då Hammarby och Degerfors gör upp på 3Arena.

Efter första halvlek är ställningen 0-0 – trots att Hammarby har etablerat ett högt tryck mot bortalaget.

– Vi har bollen mycket i sista tredjedelen men vi slarvar, säger Abdelrahman Boudah till Max i paus.



På 3Arena var det hemmalaget som tog tag i bollen direkt och började bedriva ett eget passningsspel. I den fjärde minuten skapade man sitt första skott på mål då Tesfaldet Tekie drog till från håll, utan att ställa till med några problem för Forsell.



Med endast sex minuter på klockan tvingades Degerfors Leon Hien att sätta sig ner på plastgräset då han till synes drog baksidan. Detta ledde i sin tur till att han fick utgå och ersättas av Erik Lindell.



Med drygt tio minuter spelade hade både Bajen och Degerfors skapat varsin stor chans. För bortalaget kom den via Omar Faraj som var nära att träffa rätt med en klack från nära håll och för hemmalaget genom ett inlägg som Victor Eriksson höll på att nicka på mål.



25 minuter in i matchen hade Hammarby tagit kontroll över matchbilden och ägde bollen på offensiv planhalva. Däremot var Degerfors, genom en omställning och avslut från Elias Pihlström, närmast att ta ledningen.



Ett par minuter innan den första halvleken var över hade Hammarby skapat klart mest mot ett ofta lågt stående Degerfors som gick för att kontraslå mot Bajen.



I den 45:e minuten testade Abdelrahman Boudah ett hårt skott mot Degerfors-målet som Rasmus Forsell lyckades styra bort från målet. Boudah själv höll inte igen när han delade med sig av sin bild i paus.



– Det är som du säger. Vi har bollen mycket i sista tredjedelen men vi slarvar, säger han till Max.



Däremot vet han vad hans lag behöver göra i den andra halvleken.



– Asså, de är ju låga så vi behöver vända sida snabbare. När vi väl gör det måste vi komma till avslut eller slå in den, och vi gör inget av det, avslutar Abdelrahman Boudah.