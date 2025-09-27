Boudri inför AIK: ”Det blir kaos”

Sexpoängsmatch i allsvenskan under söndagen mellan trean AIK och fyran Gais i kampen om sista Europaplatsen.

För Amin Boudri blir det speciellt att möta Gnaget i hemstaden Stockholm.

– Det blir kaos, säger han leendes enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Han är fostrad i AIK. Nu under söndagen återvänder Amin Boudri till Stockholm för en blytung match i jakten på en Europaplats.

Tredjeplatsen innehas av just AIK, två poäng före Boudris Gais som ligger fyra i den allsvenska tabellen.

– Vi alla är taggade inför matchen. Det kommer bli en bra match. Vi har stora chanser om vi går ut och gör vårt, hundra procent, säger Boudri till Fotbollskanalen.

21-åringen medger att det blir speciellt att möta AIK i Stockholm.

– Det är lite extra. Det är det. Hundra procent. Men jag ska inte tänka så mycket, jag får tänka att det är en vanlig match, säger han och fortsätter:

– Men det blir lite extra för att jag har spelat där, det är i Stockholm, det är hemma… Det är lite extra.

Boudri ser också fram emot att spela inför familj och vänner på Strawberry arena.

– Det blir kaos, det blir kaos, säger Boudri med ett leende enligt Fotbollskanalen och tillägger:

– Det blir lite speciellt. Man får passa på när man är där borta.