Boudris svar på tal: ”Vem fan är Erik Flataker”

SOLNA. Inför AIK-Gais sa hemmalagets norska anfallare Erik Flataker att han trodde Gais skulle vara rädda.

Så såg det inte ut på planen inför närmare 26 000 åskådare och efter 1-1-matchen kommer Amin Boudri med en motattack.

– Vem fan är Erik Flataker? Jag har inte hört talas om honom, säger Gais-stjärnan i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Amin Boudri var tillbaka i AIK-land.

Gais stjärndribbler som tagit allsvenskan med storm sedan ankomsten från Venezia förra året är fostrad i AIK och sa inför mötet att det skulle bli kaos att spela inför vänner och familj på Strawberry.

I första halvlek gjorde han lite vad han ville ute på sin vänsterkant där han dribblade och dribblade – och visst satt polarna på den sidan av läktaren också.

– Hundra procent att jag ville showa, alla förväntade sig det också. Klart jag var hungrig, det här är gamla klubben, hemstaden. Så ja, jag var hungrig, säger Boudri och fortsätter:

– Ser man polarna på läktaren blir det att man tänker ”abow, jag måste showa”, säger han och skrattar.

I andra halvlek tappade Gais både kommandot och sin 1-0-ledning. Men 1-0-målet som Boudri spelade fram skyttekungen Ibrahim Diabate till i nionde minuten var vackert.

– Det var en ganska skön aktion av mig och jag spelade fram ”Ibra” som pangade in den som han ska göra. Vi båda gjorde vårt jobb, det är ganska lätt.

Kontringen till Flataker: ”Absolut inte hört talas om honom”

Matchen slutade 1-1 efter Bersant Celinas drömmål i upptakten av andra halvlek, men Gais är fortsatt med i Europaracet även om det i och med krysset är två poäng upp till Gnaget som innehar den viktiga tredjeplatsen.

Inför mötet hade Erik Flataker, AIK:s anfallare, sagt att han tror att Gais skulle vara rädda för Gnaget. Men när Boudri i den mixade zonen får höra vad norrmannen sagt ser Boudri smått chockad ut.

– Vem fan är Erik Flataker? Vadå rädda? Nej, ingen är rädd.

Du har inte hört talas om AIK:s norska anfallare som värvades in i somras?

– Jag har absolut inte hört talas om honom. Han får visa upp sig mer, kontrar Boudri.