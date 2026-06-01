Uppgifter: Danske stjärnan lämnar Malmö FF

Han kom till klubben under vintern 2024.

Nu ser Jens Stryger ut att tacka för sig i Malmö FF, enligt uppgifter.

För två och ett halvt år sedan anslöt Jens Stryger, 35, till Malmö FF från turkiska Trabzonspor.

Med två SM-guld i bagaget ser dock danskens tid i MFF ut att lida mot sitt slut.

Enligt Sportbladet väntas ytterbacken tacka för sig under sommaren samtidigt som det finns intresse från länder som Danmark, Turkiet och Cypern.

Uppgifterna gör även gällande att 35-åringen inte kommer att vara den enda som lämnar de Himmelsblå under sommaren.

Under årets allsvenska säsong har Stryger spelat nio av tio matcher för sitt MFF som befinner sig på en niondeplats i tabellen. Danskens avtal sträcker sig fram till slutet av året.