Uppgifter: Fenerbache vill ha Lewandowski

Robert Lewandowski lämnade Barcelona efter säsongens slut.

Flera klubbar är intresserade och nu öppnar även Fenerbache för en värvning.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

Tidigare under våren meddelande Robert Lewandowski att han lämnar Barcelona när säsongen är över.

Flera klubbar har varit intresserade och speciellt Al Hilal. Klubben ville betala 980 miljoner per säsong men 37-åringen har inte bestämt sig ännu.

Nu kommer uppgifter om att Fenerbache trycker på för en värvning och 37-åringen ska vara öppen för flytt, det uppger transferjournalisten Nicolo Schira. Enligt uppgifterna skulle kontraktet vara skriver över 2028.

Den gångna säsongen står Lewandowski noterad för 19 mål på 46 matcher.