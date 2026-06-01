Isak tillbaka i Blågult – bjöd på konstnummer: ”Kul att spela”

OSLO. I dag gjorde Alexander Isak comeback i det svenska landslaget.

Då behövde anfallaren 13 minuter på sig innan han reducerade mot Norge.

– Jag har haft mycket fördel av de ytorna i min karriär, säger han efter matchen.

Träningsmatchen mellan Norge och Sverige var så gott som över när Alexander Isak, 26, byttes in i den 63:e matchminuten.

13 minuter senare fick han bollen på vänsterkanten, stod för ett par snabba överstegsfinter, vände upp och vred in 3-1-målet över den norska målvakten Nyland.

– Det är en yta jag gillar att vara i. Jag har haft mycket fördel av de ytorna i min karriär och jag lyckades komma rätt till ett avslutsläge, säger Isak efter matchen.

Det var också en spelsugen anfallare som gjorde sin första landskamp sedan november förra året.

– Ja, men det var jag. Jag har inte spelat så mycket den senaste tiden så det var kul att spela, berättar han.

”Var inte perfekt när vi kom in men det blev ändå bättre”

Om den första halvleken, som Liverpool-stjärnan fick bevittna från avbytarbänken, säger den svenska målskytten:

– Det var en tuff halvlek. Det var inte mycket som gick rätt och jag tycker att det blev lite enklare för oss som satt på bänken att se kunna se vad som blev fel och kunna justera det. Det är klart att det inte var perfekt när vi kom in men det blev ändå bättre. Vi lyckades skapa fler chanser och det visar ändå att det går att justera och förbättra.

Det blev som sagt omkring 30 minuter på planen för Isak under måndagen. Frågan är dock om han hade kunnat spela mer?

– Det vet jag inte, det är mycket möjligt. Men med en till match så tätt inpå så var det här säkert bäst, säger han och åsyftar matchen mot Grekland på torsdag – som han gärna startar om allt känns bra.

– Det är svårt att säga nu, det beror på hur jag känner mig. Känner jag mig fräsch och så hade jag absolut kunnat tänka mig att starta.

Trots förlusten mot grannlandet medger Isak att dagens individuella insats var ett steg i rätt riktning inför VM-premiären mot Tunisien.

– Absolut, absolut. Dels att komma in och skapa lite chanser och få vara lite delaktig. Men också att som anfallare få göra mål, avslutar han.