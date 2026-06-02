Officiellt: McCabe klar för Chelsea – efter tio år i Arsenal

Katie McCabe, 30, lämnade Arsenal i samband med att hennes kontrakt gick ut.

Nu är hon klar för konkurrenten och Londonlaget Chelsea.

Foto: Bildbyrån

Irländskan Katie McCabe har lämnat Arsenal i samband med att hennes kontrakt gick ut. Hon anslöt till Londonklubben i januari 2016 och har sedan dess tillhört Arsenal. Hon var dock utlånad under en säsong till Glasgow City. Under sin tid i klubben har hon blivit en stor profil.

Nu är hon klar för stadsrivalen Chelsea.

– Den här klubben har varit framgångsrik i så många år. Jag vill fortsätta driva det framåt och för mig handlar det om att föra tillbaka den framgången till Chelsea, säger McCabe via klubbens uttalande.

Hon var en publikfavorit i Arsenal och nu rasar många supportar om klubbvalet.

– Jag ska visa fansen hur redo jag är att prestera för märket, säger hon.