Efter käftsmällen mot Norge: ”Betyder absolut ingenting”

OSLO. Sverige blev totalt överkörda av Norge i första halvlek.

Det rör inte lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ryggen.

– Jag tycker inte att man ska kolla på resultatet för mycket, säger han efter matchen på Ullevaal.

Efter att domaren blåste igång träningsmatchen mellan Norge och Sverige var det till stor del ett lag på planen i den första halvleken – hemmalaget.

Jørgen Strand Larsen nickade in två bollar förbi Jacob Widell Zetterström och Antonio Nusa stod för en läcker aktion och avslut som innebar en 3-0-ledning för norrmännen i paus – som dock hade bud på ännu fler mål.

Inbytte Alexander Isak lyckades, på ett skickligt manér, reducera för ”Blågult” med en kvart kvar att spela vilket sminkade över insatsen i Oslo något. Däremot grämer sig inte lagkapten Victor Nilsson Lindelöf allt för mycket över den halvlek han fick uppleva från sidan.

– Inte jobbigt. Vi har inte tillräckligt med energi, vi tappar lite i försvarsspelet och de kommer till lägen lite för enkelt. Men de har bra spelare och gjorde det bra i första halvlek, säger han efter matchen.

”En träningsmatch inför någonting större”

Hur kommer det sig att de blågula spelarna inte hade tillräckligt med bensin i tanken under den första akten?

– Det är svårt att säga men jag tycker generellt, om man ser till hela matchen, att det inte var så högt tempo från båda lagen. Vi alla vet att det är någonting som kommer om några veckor (VM-premiär, reds anm) så det kanske ligger i bakhuvudet på några. Men lite mer energi hade behövts.

För många av de som bevittnade träningslandskampen på Ullevaal vore det inte helt otänkbart att tro att det svenska självförtroendet fick sig en törn. Det är en felaktig tolkning, enligt Aston Villa-spelaren.

– Det betyder absolut ingenting. Alla känner exakt samma sak. Det är en träningsmatch inför någonting större som kommer och jag tycker inte att man ska kolla på resultatet för mycket i en sådan match, avslutar han.

På torsdag får Sverige chans till revansch då man tar emot Grekland hemma på Strawberry arena.