BP bekräftar miljonerna efter Gyökeres-affären

Viktor Gyökeres övergång till Arsenal gav Brommapojkarna klirr i kassan.

BP får 16 miljoner kronor för övergången.

– Vi har rätt till två procent, säger BP:s klubbdirektör Peter Kleve till Aftonbladet.

Viktor Gyökeres presenterades av Arsenal i slutet av juli. Affären landade på drygt 850 miljoner kronor totalt.

Nu får Brommapojkarna, som Gyökeres tillhörde, en del av kakan i form av solidaritetsersättning. En total summa på 16 miljoner går till Brommapojkarna.

– Vi har rätt till två procent så det känns bra. Det kommer bli ett bra tillskott till vår ungdomsverksamhet. Det är ett tecken på att vi i BP jobbar på helt rätt sätt och att vi gjort det under många år tidigare, säger BP:s klubbdirektör Peter Kleve till Aftonbladet.

Viktor Gyökeres spelade i Brommapojkarnas akademi mellan 2013 och 2015. Därefter blev han en del av A-laget och spelade där 2015 till 2017.

Gyökeres gjorde 25 mål på 67 matcher för BP.