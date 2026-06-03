Sverige i VM 2026 – Allt du behöver veta

Sverige i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Sverige kliver in i VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada med en svårbedömd formkurva. Efter en turbulent kvalperiod har förbundskapten Graham Potter stabiliserat prestationerna. Den taktiska identiteten är under ombyggnad, där ett mer possessionsinriktat spelsätt långsamt implementeras.

Utfallet i turneringen hänger till stor del på hur väl den offensiva spetsen integreras i systemet. Viktor Gyökeres och Alexander Isak bär ett tungt ansvar i sista tredjedelen. Ett avancemang från gruppen är det primära målet för svenskarna.

Den potentiella maxkapaciteten är dock hög om bitarna faller på plats. Vi analyserar truppbygget, taktiken och förutsättningarna inför mästerskapet.

Snabbfakta

Förbundskapten Graham Potter Smeknamn Blågult FIFA-ranking 38 Bästa VM-resultat Silver (1958) Antal VM-framträdanden 13

Sverige i tidigare VM

Sverige nådde kvartsfinal i Ryssland 2018, vilket är nationens starkaste prestation i modern tid. Den upplagan präglades av en extremt kompakt defensiv och vassa omställningar. Andreas Granqvist styrde backlinjen medan Emil Forsberg stod för kreativiteten framåt.

Missat kval till Qatar 2022 bröt dock den positiva trenden. Historiskt sett har Sverige överpresterat när kollektivet prioriterats framför individuella stjärnor. Bronsmedaljen 1994 och silvret på Råsunda 1958 är tydliga exempel på detta.

Dagens trupp har en annorlunda profil med mer individuell offensiv spetskompetens. Den historiska tryggheten i försvarsspelet måste nu kombineras med en mer framåtlutad fotboll.

År Resultat 1986 Ej kvalificerade 1990 Gruppspel 1994 Brons 1998 Ej kvalificerade 2002 Åttondelsfinal 2006 Åttondelsfinal 2010 Ej kvalificerade 2014 Ej kvalificerade 2018 Kvartsfinal 2022 Ej kvalificerade

Sveriges väg till VM 2026

Kvalspelet var en av de mest anmärkningsvärda perioderna i svensk fotbollshistoria. Sverige slutade sist i sin ordinarie kvalgrupp utan en enda seger. Både Schweiz och Kosovo visade sig vara för starka under Jon Dahl Tomasson.

Räddningsplankan blev istället framgångarna i Nations League. Det gav en oväntad playoff-plats. Tränarbytet innebar en taktisk nystart, och under det avgörande playoff-spelet besegrades först Ukraina med 3-1 i Valencia.

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Därefter säkrades biljetten genom en 3-2-seger mot Polen hemma på Strawberry Arena. Truppen har genomgått en smärtsam men nödvändig generationsväxling där stabiliteten fortfarande saknas, men högstanivån har bevisats.

Sveriges förbundskapten: Graham Potter

Graham Potter tog över ett svenskt landslag i djup kris. Hans ledarstil bygger på emotionell intelligens och taktisk flexibilitet. Engelsmannen har en stark koppling till skandinavisk fotboll efter sin tid i Östersunds FK.

Där förde han klubben från lägre divisioner hela vägen till slutspel i Europa League. Filosofin bygger på bollinnehav, hög press och snabba positionsbyten. Detta skiljer sig markant från den traditionella svenska modellen under exempelvis Janne Andersson.

Efter framgångsrika år i Brighton & Hove Albion följde tyngre sejourer i Chelsea och West Ham United. Uppdraget att leda Sverige är hans första som förbundskapten. Hans förmåga att optimera spelarmaterialet blir helt avgörande i mästerskapet.

Så spelar Sverige: Taktisk analys

Taktiken under Graham Potter är under stor förändring. Grundformationen utgår oftast från ett flexibelt 3-4-2-1 eller 4-2-3-1. Speluppbyggnaden sker metodiskt bakifrån med korta passningar för att locka fram motståndarna.

Backlinjen står högt för att understödja en intensiv återerövringspress. Under playoff-spelet snittade Sverige dock endast 32,5 procent bollinnehav. Det indikerar att laget fortfarande förlitar sig på snabba omställningar mot starkare motstånd.

Övergångsspelet kretsar kring att snabbt hitta ytor bakom motståndarens försvarslinje. Där utnyttjas anfallarnas fysiska dominans och djupledslöpningar maximalt. Denna hybridfotboll påminner bitvis om hur Danmark agerade under EM 2020. Defensivt finns dock brister i positionsspelet när pressen spelas förbi.

Förväntad startelva

Sverige: Viktor Johansson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Denna elva balanserar defensiv fysik med extrem offensiv spetskapacitet. Centrallinjen måste kontrollera matchbilden för att ge anfallstrion rätt förutsättningar i sista tredjedelen.

Nyckelspelaren: Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres har utvecklats till en av Europas mest fruktade anfallare. Genombrottet i Sporting med 87 mål på två säsonger gav eko i fotbollsvärlden. Övergången till Arsenal bekräftade hans status som en absolut toppspelare.

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I landslaget står han noterad för 19 mål på 32 framträdanden. Hans hattrick mot Ukraina och det avgörande målet mot Polen säkrade biljetten till Nordamerika. Taktiskt är hans djupledslöpningar och fysik helt centrala för speluppbyggnaden. Utan honom tappar Sverige sin förmåga att hota bakom motståndarnas backlinje. Det skulle tvinga fram ett betydligt långsammare anfallsspel.

Framtidslöftet: Lucas Bergvall

Lucas Bergvall är den mest spännande talangen i svensk fotboll på länge. Efter det stora genombrottet i Djurgården tog han snabbt steget till Tottenham Hotspur. I London har han successivt anpassat sig till tempot i Premier League.

På landslagsnivå har mittfältaren hittills samlat på sig åtta landskamper. Hans tekniska briljans och förmåga att bryta linjer med boll är unik i dagens trupp. Taktiskt erbjuder han en kreativ dimension som saknats sedan Emil Forsberg var som bäst.

Utan hans närvaro riskerar det svenska mittfältet att bli alltför statiskt och förutsägbart. Bergvall representerar framtiden för landslagsfotbollen.

Foto: Alamy

Sveriges trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Viktor Johansson Stoke City Målvakt Jacob Widell Zetterström Derby County Målvakt Kristoffer Nordfeldt AIK Målvakt Försvarare Gustaf Lagerbielke Braga Försvarare Victor Lindelöf Aston Villa Försvarare Carl Starfelt Celta Vigo Försvarare Gabriel Gudmundsson Leeds United Försvarare Isak Hien Atalanta Försvarare Hjalmar Ekdal Burnley Försvarare Daniel Svensson Borussia Dortmund Försvarare Herman Johansson FC Dallas Försvarare Eric Smith St. Pauli Försvarare Elliot Stroud Mjällby AIF Försvarare Mittfältare Lucas Bergvall Tottenham Hotspur Mittfältare Besfort Zeneli Union Saint-Gilloise Mittfältare Jesper Karlström Udinese Mittfältare Yasin Ayari Brighton & Hove Albion Mittfältare Mattias Svanberg VfL Wolfsburg Mittfältare Anfallare Ken Sema Pafos Anfallare Gustaf Nilsson Club Brugge Anfallare Benjamin Nygren Celtic Anfallare Anthony Elanga Newcastle United Anfallare Viktor Gyökeres Arsenal Anfallare Alexander Isak Liverpool Anfallare Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Anfallare Taha Ali Malmö FF Anfallare

Sverige: Allt du behöver veta

Truppen besitter en enorm offensiv potential men saknar bredd på flera nyckelpositioner. Det offensiva maskineriet håller absolut världsklass. Viktor Gyökeres och Alexander Isak utgör ett av hela turneringens farligaste anfallspar.

Svagheten ligger primärt i defensiv stabilitet och förmågan att kontrollera matchbilder centralt. Under kvalspelet producerade laget 9,6 i förväntade mål (xG) på åtta matcher. Det är en siffra som måste höjas avsevärt om de ska utmana toppnationerna på allvar.

I gruppspelet ställs de mot Nederländerna, Japan och Tunisien. Nederländerna är tydliga favoriter till gruppsegern. Japan har värdefull rutin från tidigare mästerskap och blir den tuffaste konkurrenten om andraplatsen.

Tunisien agerar outsider men besitter en solid defensiv struktur. För att avancera krävs maximal utdelning i öppningsmatchen. Jämfört med turneringens huvudfavoriter som Frankrike eller Brasilien saknar svenskarna den nödvändiga defensiva bredden. Den nya turneringsstrukturen ger dock goda chanser att nå slutspelet som en av de bästa treorna.

Sveriges spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Sverige

Turneringens skede Projicerad sannolikhet Vinnare 0,8% Final 2,3% Semifinal 5,8% Kvartsfinal 15,8% Åttondelsfinal 31,9% Sextondelsfinal 71,8%

Gruppspelsplacering Projicerad sannolikhet Gruppvinnare 19,3% Avancemang från gruppen 71,8% Utslagna i gruppen 28,2%

De prediktiva datamodellerna baserar sina beräkningar på underliggande statistik och truppvärde. Siffrorna indikerar en tydlig förväntan på att laget når slutspelet i Nordamerika. Sannolikheten för avancemang bedöms vara hög, mycket tack vare det nya formatet.

Den låga FIFA-rankingen drar dock ner de mer avancerade slutspelsprognoserna. Historiskt sett brukar nationen ofta överträffa liknande statistiska förväntningar när det väl gäller.

Summering

Mästerskapets utgång definieras helt av hur väl försvaret kan stå emot internationellt toppmotstånd. Den offensiva spetsen garanterar målchanser i princip varje match. Det stora frågetecknet är bristen på defensiv kontinuitet och förmågan att stänga matcher.

Om centrallinjen hittar rätt nivå finns kapacitet att nå åtminstone en åttondelsfinal. Sommarens turnering blir det ultimata testet på den nya taktiska inriktningen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.