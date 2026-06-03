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Stockholm, Sweden. 31 mars 2026. Sweden firar en plats i 2026 FIFA World Cup efter seger 3–2 i tisdagens playoff-final i VM-kvalet mellan Sweden och Poland på Strawberry Arena i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Kod 10030. Denna text är automatiskt översatt. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Sverige i VM 2026 – Allt du behöver veta

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Redaktionen
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Senaste nytt om VM 2026

Sverige i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Sverige kliver in i VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada med en svårbedömd formkurva. Efter en turbulent kvalperiod har förbundskapten Graham Potter stabiliserat prestationerna. Den taktiska identiteten är under ombyggnad, där ett mer possessionsinriktat spelsätt långsamt implementeras.

Utfallet i turneringen hänger till stor del på hur väl den offensiva spetsen integreras i systemet. Viktor Gyökeres och Alexander Isak bär ett tungt ansvar i sista tredjedelen. Ett avancemang från gruppen är det primära målet för svenskarna.

Den potentiella maxkapaciteten är dock hög om bitarna faller på plats. Vi analyserar truppbygget, taktiken och förutsättningarna inför mästerskapet.

Snabbfakta

FörbundskaptenGraham Potter
SmeknamnBlågult
FIFA-ranking38
Bästa VM-resultatSilver (1958)
Antal VM-framträdanden13

Sverige i tidigare VM

Sverige nådde kvartsfinal i Ryssland 2018, vilket är nationens starkaste prestation i modern tid. Den upplagan präglades av en extremt kompakt defensiv och vassa omställningar. Andreas Granqvist styrde backlinjen medan Emil Forsberg stod för kreativiteten framåt.

Missat kval till Qatar 2022 bröt dock den positiva trenden. Historiskt sett har Sverige överpresterat när kollektivet prioriterats framför individuella stjärnor. Bronsmedaljen 1994 och silvret på Råsunda 1958 är tydliga exempel på detta.

Dagens trupp har en annorlunda profil med mer individuell offensiv spetskompetens. Den historiska tryggheten i försvarsspelet måste nu kombineras med en mer framåtlutad fotboll.

ÅrResultat
1986Ej kvalificerade
1990Gruppspel
1994Brons
1998Ej kvalificerade
2002Åttondelsfinal
2006Åttondelsfinal
2010Ej kvalificerade
2014Ej kvalificerade
2018Kvartsfinal
2022Ej kvalificerade

Sveriges väg till VM 2026

Kvalspelet var en av de mest anmärkningsvärda perioderna i svensk fotbollshistoria. Sverige slutade sist i sin ordinarie kvalgrupp utan en enda seger. Både Schweiz och Kosovo visade sig vara för starka under Jon Dahl Tomasson.

Räddningsplankan blev istället framgångarna i Nations League. Det gav en oväntad playoff-plats. Tränarbytet innebar en taktisk nystart, och under det avgörande playoff-spelet besegrades först Ukraina med 3-1 i Valencia.

Stockholm, 31 mars 2026. Fotboll, kval till 2026 FIFA World Cup qualification mellan Sweden och Poland i Stockholm, Sverige. — Playoff till VM 2026, match: Sverige–Polen. Personer på bilden visar glädje efter mål, firande och starka känslor. Foto: Igor Jakubowski / Arena Akcji
Foto: Alamy

Därefter säkrades biljetten genom en 3-2-seger mot Polen hemma på Strawberry Arena. Truppen har genomgått en smärtsam men nödvändig generationsväxling där stabiliteten fortfarande saknas, men högstanivån har bevisats.

Sveriges förbundskapten: Graham Potter

Graham Potter tog över ett svenskt landslag i djup kris. Hans ledarstil bygger på emotionell intelligens och taktisk flexibilitet. Engelsmannen har en stark koppling till skandinavisk fotboll efter sin tid i Östersunds FK.

Där förde han klubben från lägre divisioner hela vägen till slutspel i Europa League. Filosofin bygger på bollinnehav, hög press och snabba positionsbyten. Detta skiljer sig markant från den traditionella svenska modellen under exempelvis Janne Andersson.

Efter framgångsrika år i Brighton & Hove Albion följde tyngre sejourer i Chelsea och West Ham United. Uppdraget att leda Sverige är hans första som förbundskapten. Hans förmåga att optimera spelarmaterialet blir helt avgörande i mästerskapet.

Stockholm, Sweden. 27 maj 2026. Swedens herrlandslagskapten Graham Potter under en presskonferens när landslaget samlas inför 2026 FIFA World Cup. Foto: Henrik Montgomery/TT/Kod 10060. Denna text är automatiskt översatt. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.

Så spelar Sverige: Taktisk analys

Taktiken under Graham Potter är under stor förändring. Grundformationen utgår oftast från ett flexibelt 3-4-2-1 eller 4-2-3-1. Speluppbyggnaden sker metodiskt bakifrån med korta passningar för att locka fram motståndarna.

Backlinjen står högt för att understödja en intensiv återerövringspress. Under playoff-spelet snittade Sverige dock endast 32,5 procent bollinnehav. Det indikerar att laget fortfarande förlitar sig på snabba omställningar mot starkare motstånd.

Övergångsspelet kretsar kring att snabbt hitta ytor bakom motståndarens försvarslinje. Där utnyttjas anfallarnas fysiska dominans och djupledslöpningar maximalt. Denna hybridfotboll påminner bitvis om hur Danmark agerade under EM 2020. Defensivt finns dock brister i positionsspelet när pressen spelas förbi.

Förväntad startelva

Sverige: Viktor Johansson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Denna elva balanserar defensiv fysik med extrem offensiv spetskapacitet. Centrallinjen måste kontrollera matchbilden för att ge anfallstrion rätt förutsättningar i sista tredjedelen.

Nyckelspelaren: Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres har utvecklats till en av Europas mest fruktade anfallare. Genombrottet i Sporting med 87 mål på två säsonger gav eko i fotbollsvärlden. Övergången till Arsenal bekräftade hans status som en absolut toppspelare.

2026 FIFA World Cup qualification, Stockholm: match mellan Sweden och Poland – Viktor Gyökeres firar efter mål.
Foto: Alamy

I landslaget står han noterad för 19 mål på 32 framträdanden. Hans hattrick mot Ukraina och det avgörande målet mot Polen säkrade biljetten till Nordamerika. Taktiskt är hans djupledslöpningar och fysik helt centrala för speluppbyggnaden. Utan honom tappar Sverige sin förmåga att hota bakom motståndarnas backlinje. Det skulle tvinga fram ett betydligt långsammare anfallsspel.

Framtidslöftet: Lucas Bergvall

Lucas Bergvall är den mest spännande talangen i svensk fotboll på länge. Efter det stora genombrottet i Djurgården tog han snabbt steget till Tottenham Hotspur. I London har han successivt anpassat sig till tempot i Premier League.

På landslagsnivå har mittfältaren hittills samlat på sig åtta landskamper. Hans tekniska briljans och förmåga att bryta linjer med boll är unik i dagens trupp. Taktiskt erbjuder han en kreativ dimension som saknats sedan Emil Forsberg var som bäst.

Utan hans närvaro riskerar det svenska mittfältet att bli alltför statiskt och förutsägbart. Bergvall representerar framtiden för landslagsfotbollen.

Solna, Sweden. Lucas Bergvall firar efter att ha gjort mål under playoff-finalen i de europeiska VM-kvalet till 2026 FIFA World Cup qualification mellan Sweden och Poland på Strawberry Arena. Slutresultat: Sweden 3–2 Poland.
Foto: Alamy

Sveriges trupp

SpelareKlubbPosition
Målvakter
Viktor JohanssonStoke CityMålvakt
Jacob Widell ZetterströmDerby CountyMålvakt
Kristoffer NordfeldtAIKMålvakt
Försvarare
Gustaf LagerbielkeBragaFörsvarare
Victor LindelöfAston VillaFörsvarare
Carl StarfeltCelta VigoFörsvarare
Gabriel GudmundssonLeeds UnitedFörsvarare
Isak HienAtalantaFörsvarare
Hjalmar EkdalBurnleyFörsvarare
Daniel SvenssonBorussia DortmundFörsvarare
Herman JohanssonFC DallasFörsvarare
Eric SmithSt. PauliFörsvarare
Elliot StroudMjällby AIFFörsvarare
Mittfältare
Lucas BergvallTottenham HotspurMittfältare
Besfort ZeneliUnion Saint-GilloiseMittfältare
Jesper KarlströmUdineseMittfältare
Yasin AyariBrighton & Hove AlbionMittfältare
Mattias SvanbergVfL WolfsburgMittfältare
Anfallare
Ken SemaPafosAnfallare
Gustaf NilssonClub BruggeAnfallare
Benjamin NygrenCelticAnfallare
Anthony ElangaNewcastle UnitedAnfallare
Viktor GyökeresArsenalAnfallare
Alexander IsakLiverpoolAnfallare
Alexander BernhardssonHolstein KielAnfallare
Taha AliMalmö FFAnfallare

Sverige: Allt du behöver veta

Truppen besitter en enorm offensiv potential men saknar bredd på flera nyckelpositioner. Det offensiva maskineriet håller absolut världsklass. Viktor Gyökeres och Alexander Isak utgör ett av hela turneringens farligaste anfallspar.

Svagheten ligger primärt i defensiv stabilitet och förmågan att kontrollera matchbilder centralt. Under kvalspelet producerade laget 9,6 i förväntade mål (xG) på åtta matcher. Det är en siffra som måste höjas avsevärt om de ska utmana toppnationerna på allvar.

I gruppspelet ställs de mot Nederländerna, Japan och Tunisien. Nederländerna är tydliga favoriter till gruppsegern. Japan har värdefull rutin från tidigare mästerskap och blir den tuffaste konkurrenten om andraplatsen.

Tunisien agerar outsider men besitter en solid defensiv struktur. För att avancera krävs maximal utdelning i öppningsmatchen. Jämfört med turneringens huvudfavoriter som Frankrike eller Brasilien saknar svenskarna den nödvändiga defensiva bredden. Den nya turneringsstrukturen ger dock goda chanser att nå slutspelet som en av de bästa treorna.

Sveriges spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Sverige

Turneringens skedeProjicerad sannolikhet
Vinnare0,8%
Final2,3%
Semifinal5,8%
Kvartsfinal15,8%
Åttondelsfinal31,9%
Sextondelsfinal71,8%
GruppspelsplaceringProjicerad sannolikhet
Gruppvinnare19,3%
Avancemang från gruppen71,8%
Utslagna i gruppen28,2%

De prediktiva datamodellerna baserar sina beräkningar på underliggande statistik och truppvärde. Siffrorna indikerar en tydlig förväntan på att laget når slutspelet i Nordamerika. Sannolikheten för avancemang bedöms vara hög, mycket tack vare det nya formatet.

Den låga FIFA-rankingen drar dock ner de mer avancerade slutspelsprognoserna. Historiskt sett brukar nationen ofta överträffa liknande statistiska förväntningar när det väl gäller.

Summering

Mästerskapets utgång definieras helt av hur väl försvaret kan stå emot internationellt toppmotstånd. Den offensiva spetsen garanterar målchanser i princip varje match. Det stora frågetecknet är bristen på defensiv kontinuitet och förmågan att stänga matcher.

Om centrallinjen hittar rätt nivå finns kapacitet att nå åtminstone en åttondelsfinal. Sommarens turnering blir det ultimata testet på den nya taktiska inriktningen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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