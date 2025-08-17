BP-kritiken: ”Vi kan inte behöva göra tre eller fyra mål varje match”

STOCKHOLM. Ny förlust för IF Brommapojkarna.

Och på nytt släppte Stockholmsklubben in många mål.

– Vi kan inte behöva göra tre eller fyra mål varje match, säger BP:s tränare Fredrik Landén på presskonferensen efter matchen.

Det blev en riktig målfest på Grimsta IP denna söndag.

4–2 blev IK Sirius segersiffror till sist och återigen släppte BP tre mål eller fler.

BP:s tränare, Fredrik Landén, medger efter matchen att defensiven måste kollas igenom

– En match där två ganska jämna lag på förhand, bra individuell kvalité längst fram, det visste vi om på förhand, säger han under presskonferensen och fortsätter:

– Det är en ganska jämn fotbollsmatch, även Sirius bättre än oss idag. De får bra utdelning offensivt, Sirius har bra djupledsspel, de skapar mycket målchanser och vi behöver kolla igenom defensiven, både individuellt och strukturellt.

Ser man till BP:s fem senaste matcher så har man släppt in tre eller fler mål i fyra av dem, något som inte är hållbart menar Landén.

Samtidigt hade man en period precis efter sommaruppehållet där man höll tre raka nollor och den stabilitet vill man hitta tillbaka till.

– Vi kan inte behöva göra tre eller fyra mål varje match. Vi måste hitta tillbaka till där vi var tidigare, det har varit bra tidigare under säsongen. Perioden innan så var det tre raka nollor men det är olika matchbilder också. Idag var det en mer öppen match och det måste vi hantera bättre, säger Fredrik Landen.