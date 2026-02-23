BP-toppen lämnar – efter intern konflikt

Tor Dunér lämnar posten som styrelseordförande i Brommapojkarna efter mindre än ett år.

Det skriver lokaltidningen Mitt i.

Brommapojkarna inledde svenska cupen med att ta en seger mot IFK Skövde.

Nu rapporterar lokaltidningen Mitt i Stockholm att ordföranden Tor Dunér lämnar, knappt ett år efter att ha blivit tillsatt, då det ska ha uppstått olika uppfattningar i hur klubben ska drivas framåt.

– Jag ställer inte upp för omval, det är inget dramatiskt eller sensationellt med det, säger Dunér till Mitt i.

Mitt i har tidigare rapporterat att den interna konflikten grundar sig i att en sida anser att det ska satsas mer på spelare utifrån för att bli konkurrenskraftiga i allsvenskan, medan den andra sidan vill att egna produkter ska matchas mer.

Valberedningens ordförande Iver Schmidt bekräftar att Dunér lämnar sin post.

– Jag kan bekräfta att Tor Dunér avgår, det är hans eget val och du får fråga honom varför. Jag har inte mer att tillägga, utan vi presenterar vårt förslag på ny styrelse på hemsidan senast torsdag, säger han till Mitt i.

BP ställs under söndagen mot Falkenberg i den andra gruppspelsomgången av svenska cupen.