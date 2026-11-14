BP-tränaren lämnar – två namn aktuella som ersättare

IF Brommapojkarna behöver en ny tränare inför nästa säsong.

Ulf Kristiansson lämnar när kontraktet går ut.

Två assisterande tränare uppges vara aktuella som ersättare.

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Ulf Kristiansson tog över Brommapojkarna inför säsongen 2025 och ledde laget till en tolfteplats i allsvenskan. Den här säsongen ligger BP elva med 35 poäng och har redan säkrat kontraktet. Nu bekräftar Kristiansson för Sportbladet att han lämnar när kontraktet går ut efter säsongen.

– Det är ömsesidigt. Jag har haft det väldigt bra här, men det är samtidigt ett bra läge för mig att titta på något annat, säger han till Sportbladet.

Enligt tidningen har BP redan pratat med två möjliga efterträdare: Hammarbys assisterande tränare Fredrik Samuelsson och Christofer Augustsson, som tidigare var assisterande tränare i Mjällby.

Kristiansson har två matcher kvar som BP-tränare, mot Halmstad och Malmö FF.