Klart: Elfsborg och Göteborg till damallsvenskan

Elfsborg och IFK Göteborg är klara för damallsvenskan efter en dramatisk sista omgång.

Båda lagen avgjorde sent och petade ned KIF Örebro till kvalplats.

Klubbarna har aldrig tidigare spelat i högsta serien.

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Inför sista omgången i elitettan ledde Elfsborg en poäng före IFK Göteborg, som i sin tur låg en poäng före KIF Örebro. Örebro tog en tidig ledning mot BK Häcken 2, och länge såg det ut som att laget skulle ta en av de två direktplatserna.

Men till slut kom målen för de andra två. I den 78:e minuten gjorde Marika Bergman Lundin matchens enda mål när IFK Göteborg slog Umeå IK på Valhalla. Fem minuter senare nickade Mollie Josefsson in segermålet för Elfsborg hemma mot Husqvarna.

Därmed får damallsvenskan två nya lag nästa säsong. Både Elfsborgs och IFK Göteborgs damlag grundades 2019.

KIF Örebro får i stället kvala mot FC Rosengård eller IFK Norrköping. Det avgörs på söndag.