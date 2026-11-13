Oro för United – skickas hem från Danmarks landslagssamling

Manchester Uniteds Patrick Dorgu lämnar Danmarks landslagssamling.

Han klarade inte de fysiska testerna efter sin baksidesskada.

– Han behöver ytterligare återhämtning, säger landslagsläkaren.

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Det har varit fram och tillbaka kring Patrick Dorgu den här veckan. Först lämnade han återbud till Danmarks samling på grund av skadan. Efter comebacken mot Aston Villa i söndags blev han i stället uttagen i efterhand. Nu skickas han hem igen, efter en rad fysiska tester.

– Vi har genomfört en rad tester av Dorgu, som han inte har klarat på en tillräckligt bra nivå för att vara redo att spela de två matcherna. Han behöver ytterligare återhämtning efter sin skada, och därför skickar vi hem honom för ytterligare rehabträning, säger landslagsläkaren Morten Boesen i det danska förbundets uttalande.

Därmed missar 22-åringen både lördagens match borta mot Portugal och tisdagens möte med Norge, och Danmarks trupp är nere på 24 spelare.

Redan i onsdags var förbundskaptenen Brian Riemer försiktig.

– Det finns fortfarande något kring den stora muskelskadan han hade. Vi måste vara säkra på att den inte bryter upp igen, sa han enligt Tipsbladet.

Dorgu har haft en skadedrabbad säsong. I våras var han borta i 92 dagar med en baksidesskada, och i början av oktober drabbades han av ett nytt problem på samma ställe. I söndags var han tillbaka och blev direkt matchhjälte. Han hoppade in den sista halvtimmen mot Aston Villa, spelade fram till Joshua Zirkzees reducering och nickade sedan in kvitteringen till 4–4 på tilläggstid.

Beskedet är oroande för Manchester United, som har haft stora problem på vänsterbacksplatsen. Klubben värvade ingen vänsterback i somras, och med både Dorgu och Luke Shaw skadade har Diogo Dalot, Ayden Heaven och Noussair Mazraoui fått fylla platsen. Enligt Daily Mail siktar dock Shaw på att vara tillbaka till matchen mot Liverpool den 22 november.