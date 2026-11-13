Uppgifter: Ännu en italiensk storklubb vill ha Endrick

Roma och Milan har länge jagat Real Madrids Endrick.

Nu är även Inter intresserat av brasilianaren, enligt uppgifter.

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Efter en lyckad utlåning till Lyon i våras hoppades Endrick på en plats i Real Madrid. Under José Mourinho har speltiden dock varit begränsad. Fram till början av oktober hade 20-åringen bara spelat fyra minuter, och även om det har blivit lite mer sedan dess är han långt ifrån ordinarie. Sedan mitten av oktober har han spelat sex av Real Madrids sju matcher, men bara en från start, och han har totalt fått 136 minuter. Hans enda mål kom ironiskt nog mot Roma i Champions League.

Därför har intresset från Italien vuxit. Enligt AS har Roma tagit kontakt om ett lån i januari, och enligt La Gazzetta dello Sport har Endrick sagt ja till Milan. Nu uppger journalisten Riccardo Trevisani att även Inter är med i jakten.

– Kom alltid ihåg att Endrick inte bara är en favorit hos Roma, utan en spelare som också uppskattas i skuggan av Duomon och som intresserar Inter och Milan. För det första blir det inte lätt att få loss honom från Real Madrid, säger Trevisani i Radio Mana Mana Sport, och fortsätter:

– När det gäller Inter, tänk på att Lautaro har varit borta i en månad utan något datum för comeback, Thuram missar två till tre månader varje säsong och Bonny är lite under de tre första. Om de kan bredda sina alternativ kommer de att göra det, avslutar journalisten.