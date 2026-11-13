Negreira-fallet närmar sig avgörandet

Förhören i Negreira-fallet är avslutade.

Nu ska domaren avgöra om fallet läggs ned eller går till rättegång.

Beskedet väntas i början av 2027.

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Tre år efter att Cadena SER avslöjade Barcelonas utbetalningar till José María Enríquez Negreira, tidigare vice ordförande i spanska domarkommittén, går utredningen in i sitt sista skede. Enligt Goal har förundersökningsdomaren Alejandra Gil hört det sista vittnet.

Under 17 år betalade Barcelona pengar till Negreira och hans son. Utredningen gäller misstänkt trolöshet, urkundsförfalskning och korruption inom idrotten. Barcelona nekar till brott och menar att pengarna gick till tekniska konsulttjänster.

Det sista vittnet var Gerard López, som tränade Barcelonas reservlag mellan 2015 och 2018. Han försvarade domarrapporterna som Negreiras son Javier Enríquez tog fram, och sa att de var mycket användbara i andraligan, där tv-bevakningen var begränsad. Enligt reservlagets mångårige lagledare Toni Alonso varierade det dock mellan tränarna hur rapporterna användes, och Luis Enrique ska ha ignorerat dem helt.

Nu väntar domaren på ekonomiska rapporter från Barcelona, som Real Madrid har begärt in. Domaren avslog först begäran om revisions- och ekonomirapporter från 2010 till 2021, men provinsdomstolen i Barcelona godkände den delvis.

När rapporterna är på plats ska domaren avgöra om fallet läggs ned eller går vidare till rättegång.