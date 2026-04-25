BP tvingas stänga en hel läktare: ”Oerhört olyckligt”

– Detta är oerhört olyckligt, säger klubbdirektör Peter Kleve.

Foto: Bildbyrån

Från och med i går, fredag, har Brommapojkarna inte tillgång till en av sina två läktare på långsidorna. Det handlar om den äldre läktaren som rymmer 1036 personer som nu är avstängd tills vidare.

Anledningen bakom det stavas säkerhetsskäl till följd av sättningar i betongen och BP:s klubbdirektör Peter Kleve menar att detta har skett efter en dialog med Stockholm Stad, som sköter driften på Grimsta IP.

– Vi har uppföljningsmöte med Stockholm Stad nästa vecka och hoppas att vi kan återkomma med mer info efter det, säger Brommapojkarnas klubbdirektör Peter Kleve i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

– Detta är oerhört olyckligt, vi jobbar stenhårt för att förbättra våra arrangemang och matchupplevelsen för publiken på Grimsta.

Framgent kommer den allsvenska klubben att behöva flytta publik till den större sittplatsläktaren samt ståplatsläktaren på kortsidan. Innan klubben får besked om vad som behöver åtgärdas kommer alltså läktaren att vara avstängd.

– Om delar av arenan nu åter blir byggarbetsplats känns det inte alls bra, förklarar Kleve.

BP:s nästa hemmamatch på herrsidan äger rum under söndagen, då man möter Västerås SK.