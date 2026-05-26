Officiellt: Stjärnan förlänger med Manchester City

Hon såg ut att tacka för efter fem år i klubben.

Nu står det klart att Khadija Shaw förlänger med Manchester City.

– Vi har säkrat en av världens bästa centrala anfallare, säger sportchefen Therese Sjögran i ett uttalande.

Foto: Alamy

Den jamaicanska anfallaren Khadija “Bunny” Shaw har spelat för Manchester City sedan 2021 och utmärkt sig som en av klubbens mer framstående spelare.

För en tid sedan sades dock spjutspetsen tacka för sig under sommaren i samband med att hennes avtal löpte ut.

Nu har 29-åringen och WSL-klubben nått en överenskommelse om en avtalsförlängning – fram till 2030.

– Jag är så glad över att få vara kvar i denna fantastiska klubb i ytterligare fyra år. Jag har alltid sagt att Manchester City känns som hemma – jag har utvecklats enormt mycket som spelare och vuxit mycket som person under mina första fem år här, säger ”Bunny” Shaw i ett uttalande.

Även den svenske sportchefen Therese Sjögran gläds över nyheten.

– Det är ett stort statement från City att vi har säkrat en av världens bästa centrala anfallare, men också från ”Bunny” att hon tycker att vi är den bästa platsen för henne att lyckas på. Jag vill tacka henne för det fortsatta förtroendet för det vi hoppas kunna uppnå, säger svensken i ett uttalande.

Under den gångna säsongen vann Shaw skytteligan i Women’s Super League med 21 mål på 22 matcher samtidigt som City vann ligan.



