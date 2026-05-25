Uppgifter: Juventus försöker kapa Robertsons flytt till Tottenham

Andy Robertson har länge sett ut att vara på väg till Tottenham.

Nu uppges Juventus ge sig in i jakten med ett sent försök att vinna dragkampen.

Andy Robertsons framtid är fortfarande oviss. Under söndagen kom uppgifter om att den skotske vänsterbacken hade en överenskommelse med Tottenham, men någon affär är ännu inte klar.

Nu rapporterar både Sky Sports och transferexperten Fabrizio Romano att Juventus försöker kapa värvningen.

Enligt Romano har Tottenham och Robertson varit i avancerade förhandlingar under flera veckor, men den italienska storklubben ska nu ha lagt fram ett erbjudande till spelaren.

Därmed uppges beslutet ligga hos Robertson själv.

Söndagens match blev dessutom hans sista i Liverpooltröjan. Skotten gjorde då sitt 378:e framträdande för klubben.