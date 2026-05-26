Gyökeres hyllas stort av Rooney: ”Precis vad de behövde”

Viktor Gyökeres har vunnit Premier League med Arsenal – och varit det bästa nyförvärvet i serien.

Detta om man lyssnar till Wayne Rooney.

– Han är en stor anledning till att de vunnit Premier League, säger han i sin podcast.

Med 13 år i Manchester United, fem Premier League-titlar och en Champions League-titel får man tillstå att Wayne Rooney, 40, kan fotboll.

Efter karriären har engelsmannen sadlat om till tränare och mediaexpert som innefattar en egen podcast i BBC:s kanaler.

I denna fick Rooney frågan om vem som har varit det bästa nyförvärvet i Premier League den gångna säsongen.

– Jag tycker Viktor Gyökeres, berättar Rooney.

– Granit Xhaka har varit strålande i Sunderland, men kolla vad Gyökeres betytt för Arsenal, han var precis vad de behövde. Med tanke på att de slutat tvåa de senaste tre åren, så tycker jag att han gett dem något annat och det har varit en stor anledning till att de vunnit Premier League, fortsätter han.

Arsenal fick, så sent som i söndags, lyfta sin första Premier League-pokal på 22 år. Under säsongen bidrog Gyökeres med 14 mål i ligaspelet.