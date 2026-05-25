TV: Svanbergs Wolfsburg åker ur Bundesliga

En lång era är över i tysk fotboll.

Wolfsburg degraderas från Bundesliga efter förlusten mot Paderborn i kvalet.

Det är klubbens första nedflyttning sedan 1997.

Wolfsburg åker ur Bundesliga efter nästan tre decennier i den tyska högstaligan. Klubben, med svenske landslagsspelaren Mattias Svanberg i truppen, förlorade kvalmötet mot Paderborn med totalt 2–1 över två matcher.

Avgörandet kom i returmötet där Laurin Curda blev stor hjälte för Paderborn genom sitt mål i förlängningen.

Wolfsburg tog steget upp till Bundesliga säsongen 1996/1997 och har sedan dess varit en etablerad klubb i tysk toppfotboll.

Nu väntar i stället spel i 2. Bundesliga nästa säsong.

Mattias Svanberg har representerat Wolfsburg sedan sommaren 2022.