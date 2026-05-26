Lugnande Messi-besked inför VM: ”En överbelastning”

Lionel Messi tvingades utgå med en skada under helgen.

Nu kommer Inter Miami med lugnande besked inför sommarens VM.

”Muskeltrötthet i vänstra hamstringmuskeln”, skriver MLS-klubben.

Foto: Bildbyrån

Det var under helgens match mellan Inter Miami och Philadelphia Union som världsstjärnan Lionel Messi, 38, tvingades till byte med skada.

Den argentinska landslags-ikonen tog sig då för baksida lår vilket spred en oro hos de med argentinska sympatier inför sommarens VM.

Nu kommer dock MLS-klubben med lugnande besked inför mästerskapet i USA, Mexiko och Kanada.

”Inter Miamis kapten tvingades lämna planen, söndagen den 24 maj, under matchen mot Philadelphia Union på grund av fysiskt obehag. Efter att ha genomgått medicinska undersökningar denna måndag visar den preliminära diagnosen på en överbelastning kopplad till muskeltrötthet i vänstra hamstringmuskeln. Tidsplanen för hans återgång till fysisk aktivitet kommer att bero på hans kliniska och funktionella utveckling”, skriver klubben i ett uttalande.

Lyssnar man till sajten Foot Mercato kommer den flerfaldige Ballon d’Or-vinnaren inte att spela mer för sitt klubblag innan samlingen med Argentina.