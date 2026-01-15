BP:s succé – bäst gällande elitaktiva spelare: ”Viktigt att kommunicera”

AKADEMIRANKING. Brommapojkarnas akademi ökar på akademicertifieringen.

En sjätte stjärna har tagits – men viktigaste för klubben är resultatet vad gäller elitaktiva spelare.

– Det är vårt bästa resultat kopplat till spelare och frågar du mig vad som är viktigt att kommunicera så säger väl det verkligen någonting, säger akademichef Erik Nathorst Windahl till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Akademicertifieringen för 2025 släpptes förra veckan och flera av våra klubbar ökade ordentligt sett till sin poängskörd.

En av de klubbar som tog störst steg jämfört med 2024 var IF Brommapojkarna och det är inom framförallt ett område som man är extra nöjda med sina framsteg.

– I område 10, som är elitaktiva spelare, slår vi i taket. Vi passerar med råge den gränsen som är maxgränsen för poäng. I slutändan är certifieringen, som jag sagt tidigare, något som jag använder som stöd i det dagliga arbetet där vi kan plocka delar vi vill prioritera mer eller mindre, men den är inte på något sätt ett ramverk som är vårt facit eller våran manual för hur vi ska bedriva vår verksamhet, säger Erik Nathorst Windahl till FD och fortsätter:

– Det som vi är extra stolta över är att vi får våra högsta poäng vad gäller elitaktiva spelare, vilket ju ska vara utfallet av det vi gör. Jag känner också att jag arbetar på en arbetsplats där jag får förutsättningar att ge unga pojkar en bra utveckling- och utbildningsmiljö.