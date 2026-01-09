MFF fortsatt i topp – Bajen och BP upp på sex stjärnor

Akademicertifieringen för 2025 har nu offentliggjorts.

Malmö FF är fortsatt ensamma i topp med sju stjärnor.

Men flera klubbar kommer bakifrån och är nu uppe på sex stjärnor.

Precis som vanligt så kommer Svensk elitfotboll i början av året med sin akademicertifiering för året som gått och denna fredag har resultatet för 2025 offentliggjorts.

Tydligt är också att flera klubbar utvecklat sina akademier, detta då åtta klubbar fått fler stjärnor.

– Vi ser en tydlig kvalitetshöjning över tid. Allt fler klubbar investerar mer resurser, stärker sina organisationer och jobbar mer systematiskt med akademiverksamheten. Det är helt avgörande för att svensk elitfotboll ska kunna fortsätta utveckla och behålla konkurrenskraftiga spelare även framåt, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare inom Svensk Elitfotboll.

Återigen så är det Malmö FF som toppar, och Skåneklubben är precis som ifjol och året innan det ensamma med sju stjärnor.

Sett till totalpoäng så ökar också Malmö FF lite grann, man går nämligen från 9347 poäng till 9398 poäng.

Bakom Malmö FF händer dock en hel del.

AIK är fortsatt tvåa precis som 2024, men Gnaget är inte längre ensamma med att stå på sex stjärnor. Det gör även Stockholmskonkurrenterna IF Brommapojkarna och Hammarby.

Samtliga tre Stockholmsklubbar ökar också markant vad gäller poäng.

Hela resultatet och hela listan med samtliga klubbars resultat går att se här.