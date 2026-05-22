Celinas besked: ”Varit tydliga med att de vill förlänga”

STOCKHOLM. Han blir tungan på vågen i AIK:s offensiv i derbyt mot Hammarby på söndag.

Men fokuset med Bersant Celina på Karlberg två dagar före stormatchen kom i stället handla om det kontrakt han ännu inte skrivit på med bara dryga månader kvar på nuvarande avtalet.

– AIK har varit tydliga med att de vill förlänga och alla vet vad jag känner för den här klubben, säger 29-årige stjärnan i försommarvärmen på träningsanläggningen.

Med Zadok Yohanna borta från derbyt lutar ett enormt offensivt ansvar på Bersant Celina i söndagens derby mot Djurgården.

– Jag vill inte sätta allt på mig själv, men jag har ett stort ansvar. Jag är rutinerad och vill hjälpa laget. Jaag kommer ge allt och jag gillar de stora matcherna, säger Celina till FotbollDirekt.

Celina kom till AIK på lån från franska Dijon sensommaren 2023 och skrev på permanent för Gnaget ett halvår senare.

Den norsk-kosovoalbanske offensiva mittfältaren har genomgående varit lagets mest avgörande namn framåt och därför är det en aning överraskande att det fortsatt är oklart vad som händer med Celina när kontraktet löper ut 31 augusti,

– Jag har ingen uppdatering där. AIK har varit tydliga med att de vill förlänga men de har en situation med andra spelare också. Vi får se.

Vad vill du själv?

– Jag har varit tydlig med AIK, alla vet vad jag känner för den här klubben. Förhoppningsvis stannar jag.

Sotirios Papagiannopoulos var i en liknande situaiton i fjol där det dröjde väldigt länge med nytt kontrakt. Borde det här inte ha lösts tidigare så du nu inför ett derby hade sluppit svara på frågor om din framtid?

– Kanske att man borde gjort mer för ett år sedan men det har varit ändringar i klubben, situationen i klubben är en annan nu. Men båda parterna har varit tydliga och det är bara att se vad som är bäst för båda parter, säger Celina till FD och tillägger:

– Det handlar inte om att AIK inte har råd eller slå, slår 29-åringen fast.

Trots ovissa framtiden i klubben är stjärnmittfältaren inte uppjagad.

– Kontraktet går ut 31 augusti tror jag och jag känner mig hundra procent lugn. Det här är inget som stressar mig.