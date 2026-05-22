Nästa AIK-smäll – stjärnbacken också borta

STOCKHOLM. José Riveiro berättade för FotbollDirekt att Zadok Yohanna missar resten av allsvenska vårsäsongen.

Samma öde ser också ut att drabba Ibrahim Cissé.

– Det känns osannolikt att han spelar mot Sirius, säger AIK-bossen Miika Takkula om säsongsavslutningen nästa helg.

Ibrahim Cissé har varit en succévärvning för AIK sedan ankomsten från finska ligan i vintras.

I dagarna rapporterade dock klubben att ivorianen åkt på en fotledsskada och något spel i derbyt mot Hammarby på söndag blir det inte.

– Jag har inte så mycket mer att säga. Vi vet mer nästa vecka. Men han kommer inte spela mot Hammarby och sedan får vi se nästa vecka när vi vet mer från medicinska teamet, säger Miika Takkula, klubbens rekryteringschef och ansiktet utåt för det sportsliga arbetet.

Möjligheterna att den gänglige mittbacken kommer till spel mot Sirius i allsvenska våravslutningen nästa helg ger Takkula inte mycket för.

– Det känns osannolikt, säger finländaren.

Tungt för AIK som också har Zadok Yohanna borta där nigerianen inte kommer spela mer före VM-uppehållet, något tränaren José Riveiro slog fast för FD under fredagen.

”Tufft för Zadok. Han var i bra momentum och njöt mycket av att spela fotboll för oss. Alla var så glada att se honom prestera och det är svårt för honom att vara borta nu”, sa spanjoren.

Därmed blir det heller inget spel i London med Nigerias landslag i slutet av månaden för Yohanna.

– Han var väldigt glad över kallelsen och klart han blev besviken att han inte kunde åka, men han förstod också varför. Det är för tidigt att åka, vi får inte ta någon risk, något vi kom fram till med det medicinska teamet, säger Takkula och tillägger:

– Alla spelare hade blivit besvikna och Nigeria blev också besvikna för de hade sett fram emot att se honom spela med dem, men de förstod också.