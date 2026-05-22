De kan ersätta Pep Guardiola – här är huvudspåret

Pep Guardiola lämnar Manchester City efter tio år.

Här är fyra ersättare som kopplas ihop med toppklubben.

Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag men i dag, fredag, kom till sist beskedet; Pep Guardiola lämnar Manchester City efter tio år i den engelska toppklubben. Den 55-åriga spanjoren har totalt vunnit hela 20 titlar under sin tid i England, bland annat sex (!) Premier League-titlar, och är med det Citys mest framgångsrika tränare någonsin.

– Mina damer och herrar, tack för att ni har litat på mig, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Vad som händer med Guardiola nu är ännu oklart, men Manchester City kommer i alla fall behöva ge sig ut på tränarjakt i sommar. Här är fyra tränare som kan ersätta den spanska tränarikonen.

Enzo Maresca

Den tidigare Chelsea-tränaren Enzo Maresca har rapporterats vara Citys huvudkandidat som ersättare. Italienaren har tidigare arbetat under Guardiola som assisterande tränare i Manchester City och hade en nyckelroll i att utveckla klubbens akademi.

Foto: Alamy

Maresca fick sparken från Chelsea i början av 2026. Sedan dess har han varit utan jobb. Enligt transfergurun Fabrizio Romano är han den ”enda” ersättaren som Manchester City vill ha och parterna ska vara muntligt överens om ett avtal på tre år.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Vincent Kompany

Den tidigare Manchester City-spelaren och kaptenen Vincent Kompany gör succé med tyska Bayern München och kopplingarna till den engelska storklubben gör belgaren till en naturlig ersättare. Kompany spenderade totalt elva säsonger i de blå delarna av Manchester, mellan 2008 och 2019, innan han inledde sin tränarkarriär i Anderlecht i Belgien.

Foto: Alamy

Sedan dess har 40-åringen basat över Burnley och sedan 2024 över den tyska storklubben där han vunnit ligan under båda sina säsonger.

Luis Enrique

Kanske världens mest uppsnackade tränare just nu. Den tidigare Barcelona-tränaren och spanska förbundskaptenen Luis Enrique har tagit franska Paris Saint-Germain till tre raka ligatitlar och två raka Champions League-finaler, och förra säsongen utsågs han till världens bästa tränare.

Den spanska koplingen skulle kunna göra 56-åringen till en klockren ersättare till Pep Guardiola i Manchester City.

Andoni Iraola

Spanska Andoni Iraola har gjort succé i Bournemouth i Premier League sedan han tog över 2023. Förra säsongen blev det en niondeplats i tabellen, och i år har Bournemouth överträffat alla förväntningar och är klart för Europa-spel till nästa säsong.

Succétränaren har dock meddelat att han lämnar klubben efter säsongen och ännu har han inget nytt jobb klart. Iraola har vid upprepade tillfällen kopplats ihop med en flytt till Manchester City och sommaren skulle kunna vara det perfekta läget.