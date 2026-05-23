Sätter stämpel på Stockholmsderbyt: ”Himmel och helvete”

AIK har inte vunnit på fem raka matcher.

På söndag drabbar de samman i ett derby mot tvåan Hammarby.

– Det är två lag som måste vinna den här matchen, säger FotbollDirekts Fredrik De Ron i Allsvenskan Direkt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF tar emot AIK på 3 Arena i ett Stockholmsderby under söndagen. Inför matchen har ”Gnaget” haft det tufft med poängen och de svartgula ligger på nio poäng efter åtta matcher. Samtidigt har hemmalaget Bajen gått starkt och jagar serieledande Sirius.

FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik De Ron har delat sina tankar inför söndagens rivalmöte.

– Lite himmel och helvete-stämpel har jag satt på den matchen, säger Eckerman i Allsvenskan Direkt.

Så slutar derbyt: ”En måstematch”

Fredrik De Ron håller med om spaningen. Samtidigt belyser han Bajens lite tuffare sista tid då de har halkat efter i toppstriden och nyligen föll mot Mjällby i cupfinalen.

– Jag tycker inte det är fel epitet av dig att sätta ”helvete”. Jag tror att det är många svartgula som känner att de lever i ett helvete just nu och det kan man väl förstå. Samtidigt är det himmel i Hammarby? Fem poäng efter Sirius, torskad cupfinal. Det är lite så att det är två lag som måste vinna den här matchen på något sätt, förklarar han.

Eckerman instämmer:

– En måstematch är rätt epitet, jag ändrar mig där. Måstematchen i Stockholm får det väl bli.

Av de senaste fem mötena mellan lagen har Hammarby vunnit tre och ”Gnaget” en gång. De Ron tror att Bajens hemmaplansfördel blir en stor faktor i derbyt.

– Jag tror att det blir … Hammarby vinner med 4–1, avslutar han.

Stockholmsderbyt mellan Hammarby och AIK startar klockan 14.00 på söndagen.

